Leah får oppholdstillatelse

Trafickingofferet Leah har fått tre års opphold i Norge på humanitært grunnlag, sier daglig leder ved Krisesenteret i Salten, Wanja Sæter. NRK har gjennom flere saker fulgt nigerianske Leahs flukt fra bakmenn og kamp for oppholdstillatelse for seg og sine to barn.