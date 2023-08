Mens det ventes lavtrykk og farevarsel for regn og flom sør i landet, kan innbyggerne i Nord-Norge finne fram solhatten og kortbuksa.

Lavtrykket som nå er på vei inn mot Sør-Norge vil nemlig blåse finværet nordover.

– Lavtrykket som kommer inn imot Sør-Norge og skal gi en del utfordringer med mye nedbør og vind, gjør at vi får en ganske sterk østlig vind i Nordland og resten av Nord-Norge.

Vinden tar med seg varme luftmasser fra sør og øst, som på tirsdagen vil gi et kraftig byks i temperaturen.

Det forklarer statsmeteorolog hos Meteorologisk institutt, Ingvild Villa.

Ingvild Villa, statsmeteorolog hos Meteorologisk institutt. Foto: Meteorologisk institutt

Etter en litt kjøligere helg vil varme luftmasser fra sør og øst gi et kraftig byks i temperaturen i Nord.

På tirsdag er det ventet opp mot 30 grader flere steder.

– Det er kun tirsdagen som skiller seg ut som veldig varm, med 27 og 28 grader enkelte steder. Det vil gå litt nedover på onsdagen, men det ser ut som det skal ligge på 20 grader og litt over det, utover uka også.

Samtidig har NVE og Meteorologisk institutt endret farevarselet for nedbør fra oransje til rødt i Sør-Norge.

Varselet gjelder Østlandet nord for Oslo, samt de østligste delene av gamle Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og sør i Trøndelag.

Venter tordenvær

Når de varme luftmassene treffer det kaldere været, kan det føre til instabilitet, som igjen kan gi bygeaktivitet, forklarer meteorologen.

På mandag er det derfor ventet litt nedbør og muligheter for tordenvær.

– Spesielt mandag kveld vil det være mulighet for at det kommer litt torden sør i Nordland. Det kan nok også bre seg lenger nord utover uka.

I tillegg ventes en del vind på tirsdag og onsdag, spesielt i indre strøk i Nordland.

Det tørre været har også ført til fare for skogbrann. Villa ber derfor de som befinner seg nord i Nordland og nordover om å være ekstra oppmerksomme.

De tørre værforholdene har ført til farevarsel for skogbrann. Foto: Meteorologisk Institutt

Unormalt varmt og tørt

Den siste måneden har Nord-Norge bydd på tørrere og varmere vær enn normalt, sier Villa.

– Vi har hatt en situasjon i atmosfæren hvor lavtrykket har tatt en bane inn mot Sør-Norge og vi har fått et høytrykkspreg i nord. Høytrykk gir veldig sol og stabilt vær.

Det er litt typisk at høytrykk låser seg fast og at man får det litt tørrere over en lengre periode.

– Vi som er oppvokst i Nord-Norge er ikke akkurat vant til dette været, så litt unormalt kan man kanskje si at det er, legger meteorologen til.

Les også: Mens bøndene i sør hyller regnet, jubler bøndene i nord for tørken