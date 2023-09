Laveste sildebestand på 36 år

Neste år anslås det at sildebestanden vil være den laveste siden 1988. Det fremgår av nye kvoteråd det internasjonale havforskningsrådet ICES la fram fredag.

– Prognosene våre sier at sildebestanden i 2024 vil være den laveste siden 1988. Årsklassene etter 2016 er svake og det trengs påfyll fra nye sterke årsklasser, sier Bjarte Bogstad, forsker og ICES-representant ved Havforskningsinstituttet.

ICES tilrår en kvote på opptil 390.010 tonn for norsk vårgytende sild (nvg-sild). Det er en nedgang på 24 prosent sammenlignet med rådet for 2023.

– I 2024 vil bestanden komme under tiltaksgrensen i høstingsregelen, sier bestandsansvarlig Erling Kåre Stenevik.

I tillegg til rådene for NVG-sild, omfattes kolmule, makrell og hestemakrell.

Kvoterådet for kolmule er 13 prosent høyere sammenlignet med rådet for 2023. ICES tilrår at kolmule-fangstene neste år ikke overstiger rundt 1,53 millioner tonn.

Kvoterådet for makrell er 739.386 tonn. Det er 5 prosent lavere enn rådet for 2023 og 36 prosent lavere enn forventede fangster i år.

For vestlig hestemakrell tilråder forskerne null fangst, som i fjor.

En utfordring for både nvg-silda, makrellen og kolmulen, er mangelen på internasjonale avtaler.

– Dette gjør at fisket har vært langt over rådene de siste årene. Vi ser nå at dette særlig rammer nvg-silda, der gytebestanden faller under føre-var-grensen, sier Bogstad.

(©NTB)