Lavere krav til studenter fra nord

Det er et lavere krav til studenter fra Nord-Norge for å komme inn på Justudiet ved UiT. De som kvalifiserer til såkalt nordnorsk kvote, kan komme inn på rettsvitenskap med et karaktersnitt på 4,4, mens studenter fra resten av landet må ha 5,8. Ordningen med nordnorsk kvote er omdiskutert i fakultetsstyret, ifølge avisa iTromsø.