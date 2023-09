– Jeg har ikke grunnlag for å stemme, sier Kristiansen når NRK møter han på treningssenteret.

– Det er mye forskjellig man bryr seg om, men man gidder ikke eller har ikke tid til å sette seg inn i politikken.

Av den grunn har Kristiansen aldri avgitt en stemme.

Kevin Andreassen sier det er fullt mulig at han lar være å stemme ved årets kommune- og fylkestingsvalg. Foto: Harpreet Kaur Nijjer / NRK

21 år gamle Kevin Andreassen derimot sier at han fint kunne stemt, men at det ikke er noe parti som engasjerer han så sterkt.

– Skal man da ta seg bryet for å stå i den køen en halvtime for å avgi en stemme?

Andreassen er student og sier det kan hende at han ikke stemmer ved årets valg, men at det ikke er interessen det står på.

– I politikken er det mye som blir sagt, men lite som blir gjort for vanlige folk. Se på matvare- og drivstoffpriser for eksempel. For meg som student så er det ganske tøft.

Henrik Weiss er 23 år og er resepsjonist på Mørkved klatresenter. I år har han stemt, men tidligere har han ikke gjort det.

– Jeg hadde ikke helt interessen for det. Jeg synes det var komplisert med alle partiene, og det var et stort opplegg å lese gjennom alt de står for.

Weiss legger til at han heller ikke synes politikerne så til å oppnå så mye.

– Men jeg har plukket opp litt mer interesse de siste månedene så i år hadde jeg forhåndsstemt uansett, legger han til.

Henrik Weiss jobber som resepsjonist på klatresenteret i Bodø og forteller at han stemmer for første gang i år. Foto: Harpreet Kaur Nijjer / NRK

Mener det er dårlig for demokratiet

Valgforsker Johannes Bergh sier at det er en forskjell i valgdeltakelse mellom unge kvinner og unge menn.

– Unge kvinner er mer tilbøyelig for å stemme enn unge menn.

Det mener Bergh at er bekymringsfullt.

– Partiene på venstresiden som får unge kvinners stemmer får jo fordelen, siden unge kvinner også er de med høy valgdeltakelse.

– For demokratiet er det ikke bra at unge menn ikke deltar.

Valgekspert Johannes Bergh mener det kan oppstå et demokratisk problem om unge menn ikke deltar i politikken. Foto: EIVIND MOLDE / NRK

Nedenfor vises valgdeltakelsen for kvinner og menn i de to forrige kommunestyre- og fylkestingsvalgene. Beveg musepilen over stolpene for at tallene skal vises.

Peker spesielt på én viktig faktor

Valgforskeren legger til at lav valgdeltakelse blant unge gutter kan knyttes opp til flere årsaker, og nevner utenforskap som én av de.

– Unge menn og gutter faller litt utenfor på flere områder i samfunnet, sier Bergh.

– Menn og gutter gjør det ikke så bra på skolen og tar ikke høyere utdanning i like stor grad som unge kvinner. Det å ta høyere utdanning henger ganske tett sammen med valgdeltakelse.

At høyere utdanning henger tett sammen med valgdeltakelse, viser også tall fra SSB.

Overfor vises valgdeltakelsen etter utdanningsnivå i de to forrige kommunestyre- og fylkestingsvalgene.

Men er det egentlig et demokratisk problem?

Mer boliglån og skatt

– Hva skal til for at du skal sette deg inn i politikken?

– Det må handle om ting som interesserer meg, som boliglån og skatt. Men jeg har ikke satt meg inn i hva partiene mener, sier Teodor Kristiansen.

– Hvis folk som har meninger ikke stemmer på det de mener er lurt, så blir det jo skjevfordeling, avslutter han.

– Er det et demokratisk problem at unge menn ikke stemmer?

– Jeg ser problemstillingen og man burde jo stemme, men samtidig føler jeg ikke at jeg har et parti jeg brenner skikkelig for, sier Kevin Andreassen.

– Men hvis jeg går forbi stemmebodene og ser det er lite kø, så er det mulig jeg stemmer.

I klatrehallen forklarer Henrik Weiss at han tidligere har slitt med å finne informasjon om partiene.

Han sier at han hadde brydd seg mer ved tidligere valg hvis man fikk litt mer og lettere tilgjengelig informasjon med ordentlige sammenligninger av partiene.

– De fleste tror jeg hadde stemt om de visste hva de skulle stemme på.

