Lav fyllingsgrad i vannmagasinene i nord: – I fjor måtte vi hatt dykkemaske her

– I fjor måtte vi hatt dykkermasker her vi står nå. Vannet hadde kanskje nådd ti meter over hodene våre.

Det sier Jørgen Gunnestad, administrerende direktør i kraftselskapet SKS Handel.

Han speider ut over Lomivann, som ligger ved svenskegrensen i Sulitjelma i Nordland.

Det er et av vannmagasinene som kraftselskapet bruker for å produsere strøm.

I fjor var fyllingsgraden her 97,2 prosent.

I år har en tørr juli, kombinert med lite snø i fjellene, ført fyllingsgraden ned til 70,8 prosent.

– Vannet går opp til kanten der når det er helt fullt. Nå har vi ca. 70 prosent fylling, og da er det 12,8 meter nedtappet.

Det samme reduksjonen gjelder også for kraftselskapets 19 andre magasiner.

I fjor strakk vannet seg helt opp på den grå grusryggen i midten av bildet. I år er vannstanden 12 meter lavere. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

I motsetning til vindkraft, som må brukes samtidig som den produseres, kan vannkraften lagres i store magasiner.

Men når vannmagasinene også fylles helt opp, må kraftselskapene enten produsere strøm og gi den bort gratis. Eller som ved Storvannet utenfor Narvik i fjor, bare la vannet renne over.

Magasinstatistikk uke 29 Prisområde Fyllingsgrad Endring fra forrige uke Produksjonskapasitet Østlandet (NO1) 86,7 % +1 prosentpoeng 6 TWh Sørlandet (NO2) 73,6 % +2,7 pp. 33,9 TWh Midt-Norge(NO3) 70,9 % +2 pp. 9,1 TWh Nord-Norge (NO4) 67 % +0,9 pp. 20,8 TWh Vestlandet (NO5) 75,8 % +3,8 pp. 17,4 TWh Norge totalt 73,2 % +2,3 pp. 87,3 TWh

Men Gunnestad minner om at fjoråret i Nord-Norge var usedvanlig våt.

– I fjor var det unormalt mye vann i magasinene. Det vi ser i dag er nærmere normalen. Men det som er unormalt er at det er så lite snø igjen, sier han.

Men hva gjør situasjonen med strømprisen for folk flest?

Spår litt dyrere strøm i Nord-Norge

Gunnestad er klar på at også prisen i Nord-Norge vil stige dersom også august blir en nedbørsfattig måned.

– Markedet tror rundt 30 øre utover sommeren, men blir det tørt må vi regne med 40 øre og over det, sier Gunnestad.

Det tror også kraftanalytiker Olav Johan Botnen i Volt Power Analytics.

– Nord-Norge har en innesperret situasjon sammenlignet med resten av Norge. I tillegg har man et overskudd av vindkraft i både Nord-Norge og Nord-Sverige.

Det gjør at de nordligste områdene i Norge og i vårt naboland har et kraftoverskudd på nærmere 30 TWh.

– Da blir vannkraftunderskuddet lite sammenlignet med overskuddet av vindkraft. Derfor får ikke Nord-Norge noen prissmell slik utsiktene er nå.

Olav Johan Botnen er kraftanalytiker i Volt Power Analytics. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Dyrt i sør, tross god fyllingsgrad

– Men hva med Sør-Norge? Hjelper ikke den våte julimåneden på prisen?

– Jo, det gjør at vi kan utelukke de aller høyeste prisene, sier Botnen.

Men det er ikke før senere i høst at vi får fasiten på vinterens strømpriser.

I oktober og november snur de fleste vannmagasinene, fra å fylles opp til å tappes for å produsere strøm.

– Men det ligger godt an, og går mot en fyllingsgrad som er over normalt i Sør-Norge og litt under normalt i Nord-Norge.

NRK spurte folk på gaten i Bodø om de tenker mye på strømprisen nå i sommer:

– Nei, jeg tenker ikke så mye på strømprisene nå. Jeg vil helle ha fint vær enn billig strøm, sier Torstein. – Nei, jeg gjør ikke det. Jeg bruker det jeg trenger, og betaler for den. Jeg er pensjonist, og har betalt skatt i hele mitt liv. Myndighetene får gjerne bruke de gamle skattepengene mine til slike ting. Men jeg vil heller ha fint sier Olaug Fagerli. – Jeg tenker ikke så veldig mye på strømmen, kun når jeg får strømregningen. Jeg håper ikke prisene stiger for mye i løpet av høsten, men vi må nesten ta det som det kommer. Jeg ville uansett valgt fint vær over billig strøm, sier Jørgen Engen. – Nei, ikke nå lenger. Men for et år siden tenkte jeg mye på de. Jeg foretrekker fint vær over billig strøm, sier Håvard Skrettingland

Samtidig gjør kraftmarkedet i Norden det mulig å spare på vannet i magasinene.

– Når vindkraftproduksjonen er god, tilsiget i magasinene er høyt og kjernekraftproduksjonen i Norden er høy, så slipper man å tappe magasinene for å lage strøm nå.

Botnen sier likevel at markedet spår en dyr vinter i Sør-Norge.

– Når vi går inn i vinteren er at de tre sørnorske områdene vil samle seg prismessig på et nivå som ligger nærmere Tyskland enn nå. Og slik markedet spår gassprisen, så vil gassprisen bli høy.

Årsaken er at markedet er redde for at man skal få en vinter som er kaldere enn normalt, samtidig som Europa ikke er blitt helt uavhengig av russisk gass.

– Både Tyskland, Nederland og England fyrer mye med gass til varme, og ikke like mye strøm som i Norge. Det gjør at gassen prises høyt.

