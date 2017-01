Lastebåt mistet motorkraft: – Fortsatt fare for at den driver på land

SISTE: Klokken 15.07 ankom slepebåten «Nautilus Balder» lasteskipet og starter arbeidet med å overta slepet.

– Det er hele tiden en fare for at båten kan drive inn mot land. I starten var det stor fare for det for det er relativt sterke vindkast i området, og liten storm, forteller Thor-Eirik Torkildsen hos Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Det var rundt klokken 11.12 Hovedredningssentralen Nord-Norge fikk inn en melding om at lastebåten «Nidarø» med fem personer ombord hadde mistet motorkraften og var nær ved å havarere i Stigfjorden på Herøy-siden av fjorden.

Mannskapet fortsatt om bord

Til NRK opplyser Torkildsen at situasjonen foreløpig er under kontroll, men at det alltid er en fare for at båten, som ligger noen hundre meter fra land, kan drive inn.

– Mannskapet på fem er fortsatt ombord i båten, og situasjonen blir vurdert forløpende. Inntil videre vil redningsskøyta «Skuld» og Sea king-helikopteret fra Bodø være tilgjengelig dersom det blir nødvendig, sier Torkildsen.

Etter kort tid fikk lastebåten bistand fra bilferga «Lovund» som umiddelbart gikk ut av rute for å assistere. Også tråleren «Cetus» satte kurs for bistå arbeidet.

– Tråleren har satt en sleper ombord og forhindrer lasteskipet å reke mot land, sier Torkildsen.

Taubåten «Nautilus Balder» skal ifølge Hovedredningssentralen være på plass rundt klokken 15.00 i ettermiddag for å taue det 70 meter lange lasteskipet til land.

Sterk storm med orkan i kastene

Ifølge Meteorologisk institutt blåste det søndag sterk storm på kysten av Nordland. Styrken tiltok ved 13-14-tiden fra Bodø til Sandnessjøen.

–Det ble målt orkan på Kvaløyfjellet i Sømna og på Sandhornøya. På Helligvær og Tverrfjellet i Glomfjord nådde vindstyrken sterk storm, mens det på Bodø lufthavn ble målt full storm, opplyser vakthavende meteorolog Geir Bøyum.

– Toppen er nådd. Mot kvelden vil vinden løye, sier Bøyum til NRK.

Politiet i Salten advarer mot svært glatte veier i området og ber folk vurdere om man er nødt til å kjøre nå eller om kan vente. Saltfjellet er stengt, mens det er kolonnekjøring på Beiarfjellet.

Lammer båt- og fergetrafikken

SALTFJELLET STENGT: Slik så det ut på E6 over Saltfjellet klokka 16. Foto: Statens vegvesen

I likhet med de to foregående dagene skaper uværet flere stengte fjelloverganger og kolonnekjøring i Nord-Norge.

Hele 13 fergeavganger i Nordland er innstilt. I tillegg er E6 over Saltfjellet stengt, og ved Graddis på svensk side er det kolonnekjøring.

I Nordland er følgende fergestrekninger innstilt:

Fv 17, Levang-Nesna, innstilt grunnet uvær

Fv 17, Kilboghavn-Jektvik, innstilt grunnet uvær

Fv 834, Festvåg-Misten, innstilt grunnet uvær

Fv 384, Handnesøya-Tomna, innstilt grunnet ivær. Det gjelder sambandet Nesna-Vikholmen-Hadnesøy-Tomma

Fv 405, Rødøy-Jektvik, innstilt grunnet uvær

RV 80, Bodø-Røst, innstilt grunnen uvær

RV 80, Bodø-Moskenes, innstilt grunnen uvær

Melbu-Fiskebøl er også innstilt

RV 85, Bognes-Lødingen, innstilt grunnet uvær. Ny vurdering gjøres 16:30.

Fv 452, Vassvik-Ørnes, innstilt grunnet tekniske problemer

RV 827, Darg-Kjøpsvik, innstilt på grunn av tekniske problemer

Ifølge NRK Trafikk åpner sambandet mellom Tjøtta og Forvik, samt Forøy-Ågskaret litt over klokken 15.00 etter å ha vært innstilt en lengre periode.

Stenger moloen og sikrer løse gjenstander

Politiet både i Salten og på Helgeland har fått meldinger om løse gjenstander grunnet uværet, og har vært ute for å sikre slik at det ikke oppstår farlige situasjoner. I Bodø er moloen stengt grunnet den sterke vinden, og en politipatrulje gjør vurderinger på en kran som svaier i vinden.

– Vi oppfordrer folk til å holde seg innedørs. Dersom de absolutt ikke må være på veiene burde de utsette gjøremålene sine, sier Synnøve Lukkassen hos Vegtrafikksentralen i Nord-Norge.

Det er ifølge Lukkassen kommet flere meldinger på særdeles glatte veier og mye vann i veibanen. Hun ber folk kjøre etter forholdene.