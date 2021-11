Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det har vært helt jævlig og det er fortsatt uvirkelig.

Det sier Sigrid Mogård-Jansen. Hun er datter av Lars Egil Mogård. 70-åringen ligger på Universitets­sykehuset Nord-Norge i Tromsø.

– Jeg kan ikke tro at han var frisk og seg selv for en måned siden. Nå ligger han på respirator i kunstig koma.

Datteren forteller om oppturer og nedturer.

Om en pappa som nå er svært dårlig og i livsfare, men som for øyeblikket er stabil.

Om en sykdom hvor man blir gradvis verre.

Og om en frykt og en redsel som gnager.

– En frykt for hva?

– At pappa skal dø.

For en tid tilbake siden ble Lars Egil Mogård smittet av koronaviruset.

Holdt humøret oppe

Mogård er kjent for mange. Han har store deler av sitt liv jobbet som journalist. De siste 28 årene har han jobbet i NRK. Før sommeren gikk han av med pensjon, 70 år gammel.

Lars Egil Mogård ble takket av i nyhetsavdelinga i NRK Troms da han gikk av som pensjonist før sommeren. Foto: Caroline Rugeldal / NRK

Så ble han syk.

Mogård-Jansen forteller om en pappa som holdt humøret oppe helt fram til han ble lagt i kunstig koma. Ingen vet hvordan han ble smittet, men han hadde vært og sett James Bond på kino.

– Så pappa satt på sykesenga og ga James Bond skylda, ler hun.

Lars Egil Mogård besøkte datteren Frida Kristine Mogård på hybelen i Oslo i høst. Foto: Privat

Mogård har hele veien hatt troen på at dette skal gå bra. Før han ble lagt i koma snakka han om hverdagslige ting.

– Han minnet mamma på at hun måtte sette ut søpla siden søppelbilen skulle komme. Og at bilen måtte kjøres inn i garasjen når det ble frost. Det er bare sånn pappa er.

Men så ble han dårligere. Det ble vanskeligere å snakke. Pusten strakk ikke til.

– Han var spent før han ble lagt på respirator.

Da Sigrid Mogård-Jansen giftet seg i 2016 var Lars Egil naturlig nok stolt. Foto: Privat

Økende trend

Andelen fullvaksinerte som blir smittet av koronaviruset har vært økende. Samtidig ser man en økning i smittesituasjonen i samfunnet.

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, tror man kan tolke dette som et uttrykk for at flere fullvaksinerte nå kommer i kontakt med viruset.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror flere fullvaksinerte eldre vil bli smittet når smitten i samfunnet øker. Foto: NRK

– Fordi vaksinene i utgangspunktet bare beskytter omtrent 90 prosent mot symptomatisk sykdom, vil flere fullvaksinerte eldre bli smittet når smitten i samfunnet øker. I tillegg kan tidsfaktoren spille inn, det vil si at immuniteten kan falle ettersom tiden går – særlig for de eldste, sier han.

De siste fire ukene har det vært en økende trend at personer i aldersgruppen over 65 år legges inn på sykehus som følge av koronaviruset. Nakstad er klar på at det er de eldste som hele tiden har vært mest utsatt for alvorlig sykdom.

– Det gjelder også etter vaksinering av befolkningen, sier Nakstad.

Også i Tromsø, hvor Mogård bor, har smittetrykket økt betraktelig den siste tida. Nå innfører kommunen nye tiltak. Du trenger javascript for å se video. Også i Tromsø, hvor Mogård bor, har smittetrykket økt betraktelig den siste tida. Nå innfører kommunen nye tiltak.

Hyller helsevesenet

Mogård-Jansen hyller helsevesenet og hvordan sykehuset har tatt imot hele familien.

– Jeg er så imponert over den kompetansen og stå-på-viljen de har for pappa. Det er verdt å betale hver eneste krone i skatt når man opplever sånn.

En ting er hvordan Mogård har blitt behandlet som pasient, men en annen ting datteren trekker fram, er hvordan de som pårørende er blitt møtt.

– Den medmenneskeligheten vi har fått fra legene og sykepleierne, kan ikke beskrives.

Åpenhet er viktig

For familien har åpenheten om situasjonen vært viktig. Kanskje først og fremst for at Lars Egil Mogård selv har vært opptatt av åpenhet om vanskelige ting. Det har han vært tidligere. Både da han mistet en datter og etter at han for åtte år siden ble diagnostisert med blodkreft.

Det samme ville han være nå. Kort tid etter han var innlagt på sykehuset hadde han allerede blitt intervjuet av ei lokalavis. Bilde hadde han tatt selv. Familien stoppet intervjuet, rett og slett for at de ikke var klar for belastningen.

Det er de nå.

Ved hytta på Hamarøy trives både Lars Egil Mogård og kona Guri Midtgard. Her har paret planer om å bruke mye av pensjonisttiden sammen. Foto: Privat

De startet med å fortelle om situasjonen på Facebook.

– Vi hadde da levd i en krisesituasjon i noen uker. Så begynte ryktene å gå. Jeg hørte rykter om tilstanden hans som ikke stemte. Og så var vi som familie kommet dit at vi var klare til å dele det.

Reaksjonene som har kommet i ettertid, har virkelig varmet. Flere medier har fortalt om situasjonen til familien.

– Det viser hvor god mann pappa er. Han har berørt mange i sitt liv. Mange er glade i ham, enten som venn, kollega eller som en journalist med mye integritet.

Tredje vaksinedose

Majoriteten av nordmenn er fullvaksinerte. 87 prosent av de over 18 år har fått to doser. Men nå har man også kommet dit at vi i Norge setter en tredje dose, den såkalte oppfriskningsdosen.

– Det er viktig for å styrke immuniteten, slik at den får lenger varighet. Studier fra utlandet viser at langt færre eldre mennesker blir innlagt etter å ha fått sin tredje dose. Det vil nok hjelpe oss i Norge også, inn mot vintersesongen, sier Nakstad.

Lars Egil Mogård var i sitt ess under en av familiens barnebursdager. Her sammen med barnebarna Marlon og Miguel. Foto: Privat

I mellomtiden må familien i Tromsø vente på utfallet. De trøster seg med at Lars Egil Mogård er stabil.

– Legene mener det fremdeles er meningsfullt å behandle ham, men de er usikker på om det blir å fungere.