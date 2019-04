Lanserte gigantplaner – kan bli et av Norges største industrieventyr på land noensinne

Tusenvis av arbeidsplasser. Investeringer for inntil 35 milliarder. Det er ikke småtterier Torstein Dale Sjøtveit ser for seg for fabrikken som er planlagt plassert i Rana på Helgeland.

– Det blir en gigafabrikk, og derfor blir det også behov for såpass mange ansatte, forteller han til NRK.

– Den batteriproduksjonen vi planlegger i Rana vil erstatte batterier som produseres i Asia. Produksjonen vil skje mer miljøvennlig ved at vi skifter fra kullkraft til grønn kraft, sier Torstein Dale Sjøtveit. Foto: Hydro ASA

Sjøtveit er tidligere konserndirektør i Norsk Hydro. Han ser for seg et av de største industriprosjektene på land i Norge noensinne.

Starter byggingen snart

Fabrikken det er snakk om skal lage battericeller; celler som brukes i batteripakker. Byggingen starter etter planen allerede i begynnelsen av mai.

Det er stor etterspørsel etter slike celler i Europa fra bilindustrien, sier Sjøtveit.

Europeiske bilprodusenter har stort behov for at det produseres battericeller i Europa, fortsetter han.

– Bare Volkswagen har behov for fem slike fabrikker. Én fabrikk produserer battericeller tilsvarende forbruket til 500 000 – 600 000 biler i året.

Satser på grønn kraft

Planen er å produsere lithiumbatterier til i hovedsak bilindustrien fra 2023, skriver Dagens Næringsliv.

Det er her i Rana at fabrikken er tenkt bygd. Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

NTB skriver at fabrikken vil bli like stor som Teslas fabrikk i California i USA. Og at de, for å få den energien de trenger til produksjonen, skal satse på vindkraft.

Dette skal gjøres ved å bygge ut en eksisterende park som ligger i nærheten. Men både Rana og Nesna kommune har foreløpig sagt nei til planene om en vindpark.

Sjøtveit erkjenner at det er mange skjær i sjøen, men mener planene er høyst realistiske.

– Hvor skal dere finne pengene?

– Bilprodusentene har veldig sterkt behov for disse battericellene. Vi tror de blir vår viktigste partner.

Stort behov

Sammen med gründeren Tore Ivar Slettemoen er Sjøtveit majoritetseier i selskapet bak milliardplanene – Freyr.

Professor Ann Mari Svensson ved Institutt for materialteknologi ved NTNU. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Selskapet må også få en avtale med lisenshaver til den teknologien som skal brukes til å produsere batteriene, noe de håper er i boks i løpet av i år, skriver NTB.

– Ingen dum idé

Professor Ann Mari Svensson ved Institutt for materialteknologi ved NTNU forteller til NRK at behovet er skrikende, og er ventet å øke kraftig. De store planene i Rana er slik sett ingen dum idé.

– Alle er enig om at produksjonen av batterier er flaskehalsen. Det vil bli vanskelig å få dekket behovet fremover.

– Hva er utfordringene?

– Tilgang på råvarer for produksjon av den type batterier. I tillegg vil man møte tøff konkurranse fra Asia, hvor det meste av batteriproduksjon skjer i dag.

– Det er flere eksempler på at EU ønsker å etablere mer av produksjonen i Europa. Selskapet Northvolt har fått store lån av EU for å starte opp i Skellefteå, for eksempel.

Positiv statsminister

Onsdag gikk årlige konferansen High North Dialogue av stabelen i Bodø, hvor blant andre Erna Solberg deltok.

Konferansen drøfter utfordringer og muligheter for verdiskaping i Arktis og nordområdene.

Her fikk statsministeren presentert de store planene til Torstein Dale Sjøtveit.

Også hun er positiv til ideen om gigantfabrikken, fortalte hun NRK i Bodø.

– Et fantastisk spennende prosjekt. Vi trenger mer batterikapasitet fremover for å kunne realiserer de CO2-reduksjonene vi trenger i hele transportsektoren i Norge.

Men noen direkte støtte fra staten kan ikke gründerne forvente, sier statsministeren.

– Nå er deres jobb å skaffe pengene de trenger. Men dette er en stor mulighet for Rana-samfunnet. Det er bare å ønske dem lykke til i jakten på investorer.