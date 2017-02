Landets fremste tankesmier: – Nord-Norge må bli én felles region

Onsdag ble det klart at dagens tre nordnorske fylkeskommuner er historie. Flertallet på Stortinget ønsker én felles region.

– Løftet som kreves for å utløse det nordnorske vekstpotensialet, fordrer at vi spisser laget. Regionreformen bør gripes med begge hender, slik at fylket Nord-Norge ser dagens lys, sier Kriss Rokkan Iversen. Foto: SALT

– En kjempegod ide, mener tankesmiene Civita, Agenda samt kompetansebedriften Salt, som alle var invitert av konferansen Agenda Nord-Norge i november for å tegne framtidens veikart for Nord-Norge.

– Ett fylke er det viktigste tiltaket for å ta ut potensialet som finnes i landsdelen. Som en region øker sjansen for at Nord-Norge vil kunne få mer nasjonal påvirkningskraft, sier Kriss Rokkan Iversen, som er medeier i Salt.

Samtidig åpner regjeringen for at det kan bli to regioner i den nordnorske landsdelen.

– Å gå fra tre til to gir liten mening. Jeg tror ikke to fylker vil utløse den kraften som ligger i å samarbeide innenfor en offentlig struktur, sier Rokkan Iversen.

Taper på ufred og splid Ekspandér faktaboks For å skape vekst, robuste lokalsamfunn og gjøre Nord-Norge til en attraktiv landsdel for folk å bosette seg i, er samarbeid stikkordet for å få nasjonal påvirkningskraft. – I dag går det for mye energi til spille i de regionale konfliktene og verbale slagene, spesielt mellom de to største byene i Nord-Norge. Jeg skulle ønske man i større grad evnet å løfte blikket. Hadde ikke politikere, redaktører og andre samfunnstopper vært så opptatt av lokaliseringsdebatter, så ville man fått med seg at det er bevegelse et helt annet sted i Norge, mener hun. – Som for eksempel at kampflybasen havnet utenfor landsdelen. Ville det skjedd dersom fokuset hadde vært i sikre at den ble i Nord-Norge? Rokkan Iversen viser til næringsklynger på Vestlandet, som har vært gode på å spille hverandre gode. – Dersom man kan glede seg over at nabobedriften vant anbudet, eller nabokommunen får statlige arbeidsplasser, er vi kommet et godt stykke på veien. Til syvende og sist vil det bidra til å sikre vekst i regionen eller løfte hele landsdelen. Rokkan Sivertsen tror Nord-Norge med to eller tre fylker kommer til å klare seg helt greit. – Men er det «greit» vi er ute etter? Vi er jo ute etter å bli sterkere slik at vi kan bygge robuste og tiltrekkende lokalsamfunn og kompetansemiljøer. Vi er jo ute etter å løfte oss selv på en måte at vi blir lagt merke til. Da må vi dra i samme retning. Tiden er moden for å sette dette ut i live.

Må tilføres mer makt

At Norges framtid ligger i Nord-Norge er det bred enighet om. Men selv om landsdelen i nord aldri har vært mer i vinden enn nå, taper nordlendingene terreng hva makt angår.

– Nord-Norge må som én region gis større grad av regionalt selvstyre når det gjelder utviklingen av næringslivet, kunnskaps- og kompetansepolitikken og forvaltningen av naturressursene, mener Jan Erik Grindheim i Civita. Foto: Civita

– Problemet er ikke at Oslo har for mye makt, men at distriktene har for lite. Skal Nord-Norge klare å ta et felles ansvar for sin egen framtid må landsdelen tilføres mer makt, mener statsviter Jan Erik Grindheim i tenketanken Civita.

I hans visjon for Nord-Norge i 2030 er Nordland, Troms og Finnmark samlet i Region Nord-Norge. I likhet med de fire øvrige norske regionene, har Region Nord-Norge egen regionalforsamling med utstrakt selvstyre og beskatningsrett, og deltar i en rekke interregionale samarbeidsstrukturer og nettverk i EU.

De enorme avstandene i Nord-Norge er en klar utfordring, men også en mulighet.

– Det er store variasjoner innad i en så stor region med så få mennesker og spredt bosetting. Likevel er det mer som forener enn som skiller. Landsdelen har en felles framtid innen olje og gass, havbruk og opplevelsesturisme, sier Grindheim.

Felles for de fleste store nordnorske næringer er at de er globale, som fiskeri og havbruk. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Agenda

Leder Marte Gerhardsen og rådgiver Sigrid Hagerup Melhuus i tenketanken Agenda er heller ikke i tvil om at en felles nordnorsk region vil gi landsdelen en tydeligere nasjonal stemme.

– Finansieringen av velferdssamfunnet vårt er avhengig av betydelig økt verdiskaping i landsdelen sier Sigrid Hagerup Melhuus i Agenda. Foto: Agenda

– Men i stedet for å rope i kor, snakker man i munnen på hverandre. Nord-Norge må samle seg i dialogen mot Oslo. Spesielt når det gjelder samferdsel og infrastruktur, sier Melhuus, som har intervjuet en rekke folk fra næringslivet i arbeidet med det politiske veikartet.

– Absolutt alle snakket om manglende infrastruktur som den store flaskehalsen. For å få gjennomslag, må Nord-Norges politikere, næringsliv og organisasjonsliv samle seg. De må stille felles, langsiktig og prioriterte krav om infrastrukturløsninger, slik andre regioner gjør, sier Sigrid Hagerup Melhuus til NRK.

– Starter i feil ende

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland (Ap) mener regjeringen starter regionreformprosessen i feil ende, og at det kan forklare skepsisen i de tre nordligste fylkene.

Stortinget skal behandle regionreformen i juni.