Laksesykdom på vei mot fylket

Laksesykdommen PD kan bli et like stort problem i Nordland om 5 - 10 år som den i dag er i Nord-Trøndelag, skriver Fiskeribladet. Seniorrådgiver Martin Binde i Mattilsynet sier det derfor er viktig at de riktige grepene blir gjort nå. Virussykdommen PD er etter lakselus det fiskehelseproblemet som koster laksenæringa mest.