Lakseprisen faller

Lakseprisene har falt 4,6 prosent på én uke, skriver NTB. Kiloprisen ligger nå på 62,11 kroner. I løpet av de siste ti ukene har lakseprisen falt med drøyt 10 kroner, et prisfall på over 14 prosent. Så langt i år har kilosprisen for kjølt, fersk laks bare vært lavere én gang, i en treukersperiode senvinters, da den lå under 60 kroner.