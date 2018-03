Laksenæringen tjener fett: Her får de ansatte 220.000 kroner i bonus

Et resultat på 1,1 milliarder kroner før skatt sikrer de ansatte en solid bonus. Oppdrettsselskapet Nova Sea på Helgeland har lagt bak seg et kjempeår. For de om lag 250 ansatte kommer det godt med.

De deler nemlig om lag fire prosent av overskuddet. Det betyr i gjennomsnitt 220.000 kroner i bonus til hver ansatt.

– Det er jo en heftig sum penger. Mottakelsen er veldig bra, og vi er jo alle sammen veldig fornøyde, sier Camilla Oddøy.

Camilla Oddøy kan si seg fornøyd som en av de ansatte som får i gjennomsnitt 220.000 kroner ekstra å rutte med i år. Foto: Frank Nygård / NRK

Stadig større bonus

Hun har jobbet ved bedriften i syv år. Etter flere gode år for bedriften har hun og de andre ansatte fått deler av overskuddet i flere år på rad. I en bransje som går så det suser, ble det i fjor utbetalt 200.000 kroner i fjor, og i 2015 fikk de ansatte om lag 100.000 kroner mer å rutte med.

I år er altså bonusen høyere enn noen gang.

– Jeg har tenkt litt fornuftig. Så mye av pengene går til BSU og sparekonto, forteller Oddøy.

Stor interesse

Ordningen er relativt vanlig i andre sektorer som finans og eiendom. Innenfor fiskeri er den mer sjelden, og har fått stor oppmerksomhet i utlandet.

– Det er like viktig å produsere mat, derfor gir vi ut bonuser til de ansatte, sier daglig leder Odd Strøm i Nova Sea.

Han forteller at flere er veldig interesserte i å jobbe med laks og oppdrett. Næringen har lagt seg bak noen svært gode år, noe som gjør bonusordningen mulig.

Daglig leder Odd Strøm i Nova Sea. Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

– Ikke et PR-stunt

– Noen kan jo kanskje tenke at dette er et PR-stunt?

– Det blir jo i så fall et dyrt PR-stunt, ler Strøm og legger til;

– Det har ikke noe med det å gjøre. Det er lett å gi honnør og ære til meg, men dette er en praksis som er etablert av eierskapet.

Selskapet har fasiliteter over hele Helgeland. Flere andre norske selskaper bruker deler av overskuddet på veldedige formål. Strøm sier at dette er en helt adskilt aktivitet fra bonusordningen.

– Vi bidrar til veldedige organisasjoner. Samtidig bruker vi ganske mye penger på det å være en aktiv bidragsyter i lokalsamfunnene der vi har aktivitet, det vil si hele Helgeland.