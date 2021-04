Kresne ganer i Asia tvinger laksemarkedet til å velge miljøversting

Den norske lakseproduksjonen er enorm.

Ifølge fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) kunne Norge mettet hele den norske befolkningen titalls ganger om vi ikke eksporterte ut fisken.

I Asia er norsk laks populær, og den skal aller helst være helt fersk.

Kontinentet er imidlertid ganske langt unna de nordnorske merdene, og fly er den raskeste måten å frakte fisken.

Før jul var Qatar Airways i gang med flyvninger fra direkte fra Evenes, og torsdag formiddag lettet det første flyet fra Bodø.

Det til tross for at Sjømat Norge på sikt ønsker å få fisken transportert med båt eller tog.

– På lang sikt har vi som hovedstrategi at det meste skal eksporteres med båt eller bane, sier informasjonssjef Øyvind Andre Haram i Sjømat Norge til NRK.

60 tonn laks fraktes direkte til Asia fra Nord-Norge. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Får bedre betalt

Flyet som i dag lettet fra Bodø lufthavn hadde 60 tonn laks om bord. Prisen per kilo er ifølge salgssjef Bjørn Olvik i Nova Sea rundt 100 kroner.

Selskapet står for en tredel av fisken som i dag ble eksportert direkte ut av Bodø.

– Dette er veldig spennende og et prosjekt vi har jobbet med lenge. At vi ser realiteten av hardt arbeid er veldig artig, sier Olvik til NRK.

– Hva betyr dette for dere?

Bjørn Olvik, salgssjef i Nova Sea. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det betyr at vi har en flyplass nærmere produksjonen. Vi kjører ofte fisken med vogntog til Oslo eller andre flyplasser lenger sør i kontinentet. Her kan vi spare mellom et og tre døgn, svarer han og legger til:

– For kundene betyr det at de får enda ferskere fisk. Vi blir da konkurransedyktige med resten av markedet. Over lang tid har vi hatt en ulempe som nå er borte.

Han sier videre at fisken som produseres i Nord-Norge holder internasjonal klasse, og at de nå kan få bedre betalt for det de ser på som verdens beste laks.

– Prismessig får vi bedre betalt når fisken er ferskere. Den kan ligge lenger i butikkhyllene i Asia.

Nova Sea sendte i dag 20 tonn laks til Asia med fly. Muligheten for flytransport gjør at de får bedre betalt for laksen. Foto: Nova Sea

Vanskelig snuoperasjon

Kjell Ivar Maudal er kommersiell direktør i Widerøe Ground Handling. Han sier flytransporten vil føre til færre vogntog langs nordnorske veier, og et redusert klimafotavtrykk.

– Vi er utrolig glade for å bidra til denne fantastiske muligheten, sier Maudal.

Til tross for at det blir færre trailere på veiene peker Øyvind Andre Haram i Sjømat Norge på at de helst skulle transportert fisken på en annen måte.

Øyvind Andre Haram i Sjømat Norge sier de på sikt ønsker å transportere fisken med båt eller tog. Foto: / Sjømat Norge

Men vanene i Asia medfører at det per nå ikke er bare enkelt.

– Transport via sjøveien og bane er det vi jobber langsiktig mot. Men da må vi endre folks meninger i en hel verdensdel, sier han og understreker:

– Det er utfordrende, men vi jobber med saken.

Å få sultne mennesker i Asia til å godta tint laks er altså ikke enkelt. Haram sier det har vært noe bedring gjennom koronasituasjonen, da spesielt med tanke på USA og Sør-Amerika.

– De kjøper i mye større grad frossen laks.

Hardt marked

Dagens avgang fra Bodø lufthavn er et resultat av et arbeid med Bodø Lufthavnutvikling i spissen. I Narvik er det Perishable Center Nord (PCN) som står bak lakseflyene.

Bodø lufthavnutvikling ble opprettet i 2013 for å få på plass det mye omtalte prosjektet «Ny by ny flyplass». Med i oppstartsfasen var Odd Emil Ingebrigtsen, som i dag er fiskeri – og sjømatminister.

Han er imponert over det arbeidet som er lagt ned både i Bodø og i Narvik.

– Havbruksnæringen har over tid vært veldig flinke til å få transportert fisken ut av Norge. Det som skjer ved Evenes og Bodø lufthavn er svært spennende.

Bjørn Olvik i Nova Sea påpeker til NRK at det er et svært tøft marked, og at mange av produsentene i Norge er usikre på fremtiden. Blant annet er de spente på hva som vil skje med handelsavtalene til England etter Brexit.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen er fornøyd med at flyvninger med laks fra Evenes og Bodø lufthavn er i gang. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Ingebrigtsen har forståelse for at det er usikkerhet.

– Vi er et lite land og vi kan ikke ta for gitt at vi har adgang til markedene i andre land. Det er en viktig jobb som legges ned av mitt departement for å sikre både gamle og nye innganger til markedet i utlandet.

– Har du tro på en god avtale med England?

– Jeg kan ikke kommentere de pågående forhandlingene, men målet er selvfølgelig å få på plass en god avtale for våre produkter.

Ingebrigtsen påpeker også at dagens flyvning fra Bodø ikke markerer en trussel mot flyvningene fra Narvik.

– Det er bra at begge stedene er i gang med flyvninger. Det er mer en nok laks som kan fraktes ut av landet.

Tror ikke på frossenfisk i Asia

Elnar Remi Holmen er administrerende direktør i både Bodø Lufthavnutvikling og Bodøregionens Utviklingsselskap.

Han er strålende fornøyd med at det første flyet fra Bodø nå har lettet. I likhet med Haram i Sjømat Norge tror Holmen det vil ta lang tid å få det asiatiske markedet til å godta frossenfisk.

– Jeg tror ikke vi kommer til å oppleve det i min levetid. Laksen flys i stor grad ut ifra europeiske lufthavner, og fisken som skal til USA blir ikke fraktet med tog. Vi er helt avhengig av dette, og det er et positivt samfunnsregnskap å sende fisken direkte fra merdene med fly enn å sende de med trailer rundt halve jordkloden, sier Holmen.

Elnar Remi Holmen mener dette er en gledens dag for produsentene av laks i Nordland. Foto: Kari Skeie / NRK

– Uansett hvordan man snur og vender på det så er laksen en ferskvare, og dette er noe produsentene ønsker. Det er en gledens dag at vi nå kan sende laks fra Nordland både med fly og med tog.

Informasjonssjefen i Sjømat Norge er ikke like entusiastisk, men sier dette er den eneste måten vi per nå kan konkurrere med andre nasjoner.

– De ønsker fersk fisk så raskt som mulig. Dette er dessverre måten å få det ut så raskt som mulig, sier Øyvind Andre Haram.