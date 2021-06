Finske Teemu sa opp toppjobb, solgte alt han eide og flytta til Beiarn

Fra ei lita løe på Osbakk hjelper han ivrige laksefiskere med å desinfisere fiskeutstyret før årets laksefiske starter i Beiarelva.

– Vi sprayer ned både vadebukser og fiskeutstyr for å drepe eventuelle parasitter. Vi vil ikke ha lakseparasitten Gyrodactylus salaris tilbake i elva igjen.

Teemu Venejärvi er mer enn gjennomsnittlig interessert i laksefiske, og nå har han fulgt drømmen han har båret på i mange år.

Teemu desinfiserer utstyr. Foto: Lars-Petter Kalkenberg

– De siste 15 årene har Beiarn vært mitt andre hjem. Derfor var det ganske enkelt å ta steget fullt ut å flytte hit. Det er så herlig å være her i denne lille bygda med alle de fine folkene som bor her. Det er så rolig her, ikke noe stress.

Han solgte huset og sa opp toppjobben han hadde i Tammerfors, en by med ca. 230.000 innbyggere. Der har han jobbet i over 20 år.

Nå har han kjøpt seg et lite småbruk på Osbakk i Beiarn, en liten nordlandskommune med knappe 1000 innbyggere.

– Dette er faktisk nabogården til der kjæresten min vokste opp. Elin traff jeg for et par år siden. Foreløpig pendler hun mellom Beiarn og Tverlandet der hun nå bor, men det varer nok ikke så lenge.

Her er han i ferd med bygge en «lakselodge» (utleiebolig) som han skal leie ut til tilreisende laksefiskere. Han vil skape sin egen arbeidsplass og satse på laksefisketurisme i årene som kommer.

Hver tiende laksefisker er utenlandsk

I 2020 ble det registrert 69.000 laksefiskere i norske vassdrag.

Pål Mugaas i Norske Lakseelver. Foto: Ayna Heilong

Cirka 18 prosent av fiskerne kommer fra utlandet, og da hovedsakelig fra Sverige, Danmark og Finland.

På grunn av covid-19, ble det svært få utenlandske laksefiskere til Norge i 2020, men de ble erstattet av norske fiskere som ble tvunget til å feriere i hjemlandet, forteller Pål Mugaas i Norske Lakseelver.

Laksen gir milliardinntekter Ekspandér faktaboks I 2020 ble det omsatt varer og tjenester i Norge knyttet til laksefiske på ca 1,3 milliarder kroner Covid-19 pandemien gir et estimert tap på ca 200 millioner kroner knyttet til laksefiske. Andel utelandske fiskere er anslått til ca 18% (12500 personer) i 2019. (kilde Norsk Institutt for Naturforskning - NINA)

Ole Petter Nybakk, som er rådmann i Beiarn kommune, forteller at 5–6 personer har flyttet til Beiarn som en følge av laksefiske.

Rådmann i Beiarn kommune Ole Petter Nybakk Foto: Anders Haukland / Anders Haukland

Nå vil han legge til rette for at folk som flytter hit skal trives også utover laksesongen som varer et par måneder i året.

– Det er langt flere som flytter til kommunen enn det folk tror.

I et normalår tilfører laksefisket ca. 5 millioner kroner til Beiar-samfunnet. Men dette tallet er stigene, forteller Nybakk.

Årets første beiarlaks

Se når Teemu fikk sin første laks i Beiarelva 15. juni. Du trenger javascript for å se video. Se når Teemu fikk sin første laks i Beiarelva 15. juni.

Teemu er utålmodig. Første delen av åpningsdagen har han jobbet med å hjelpe andre i gang med laksefiske.

Krevende forhold for fluefiske. Foto: Lars-Petter Kalkenberg

I en høl på Tronesvaldet klatrer han ned til elva i et ugjestmildt terreng. Men forholdene er vanskelige for fluefiske derfor flytter han seg lenger ned i elva.

Her treffer han på en gammel fiskekompis, og slår av en prat med han før han vader ut i elva med fluestanga.

Laksen Teemu fikk var ca. 5 kg. Foto: Lars-Petter Kalkenberg

Storjordhølen er en av favorittplassene hans. Noen minutter senere kommer et umiskjennelig rop fra elva. Teemu har på sin første Beiarlaks for sesongen.

– Hvordan er opplevelsen?

– Ååå det er så bra. Rett fra sjøen, årets første i Beiarelva, første dagen og første runde i Storjordhølen. Det er fint! Supert!

Robert Brodersen kommer springene til med håven og etter noen minutter er en 5 kilos beiarlaks sikra og bilder kan tas.

Robert Brodersen hjelper Teemu med håvingen. Foto: Lars-Petter Kalkenberg

Et adrenalinfylt «Grattis» fra Robert Brodersen, og sesongen for laksefiskerne er for alvor i gang.