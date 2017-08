Laks for 1,2 millioner stjålet

Laks for 1,2 millioner kroner ble natt til søndag stjålet fra Marine Harvests kjølelageranlegg på Gardermoen, skriver Romerikes Blad. Per Johansen Transport AS som frakter laks fra Herøy i Nordland til Gardermoen hver dag, sier til avisa at de er fortvilet over situasjonen. Marine Harvest bekrefter tyveriet, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere til avisa.