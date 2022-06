Fra neste år må alle private barnehager være et eget selskap.

Det ble klart etter at regjeringens forslag til endringer i barnehageloven ble vedtatt av Stortinget.

– Det er ikke statens oppgave å legge til rette for profitt i barnehagen, det er tvert imot å stoppe det. Problemet med dagens barnehagelov er at det ikke er mulig å følge pengestrømmene, og dermed kan ingen i dag med sikkerhet vite hva pengene blir brukt på.

Det sier statssekretær Halvard Hølleland (Ap) til NRK.

– Dette er feil medisin, sier Hans Jacob Sundby.

Sammen med kona Randi har han bygget opp Læringsverkstedet, Norges største private barnehagekjede.

Fra nyttår må private barnehager drives som egne selskap. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ett enkelt selskap

I dag er det mulig for barnehager å være organisert under ett enkelt selskap, selv om de består av mange forskjellige barnehager. Flere barnehagekonsern er organisert slik.

Kritikerne mener at dette gjør det nærmest umulig å se om fellesskapets penger går til barnehagedriften.

Men fra årsskiftet må hver enkelt barnehage være et eget selskap. Det har et flertall på Stortinget bestemt. Les også: Her betaler foreldrene mest for barnehageplassen

Hvert år mottar barnehagesektoren 23 milliarder kroner i offentlige tilskudd og 4 milliarder i foreldrebetaling.

– Vi støtter statsrådens ønske om å skape en transparent barnehagesektor. Vi forvalter store skattepenger. Det er viktig at samfunnet har innsyn, sier Sundby i Læringsverkstedet.

Men her stopper enigheten med statsråden og flertallet på Stortinget.

For Sundby mener at dette kunne vært gjort på en helt annen måte.

– Setter norgesrekord

En mulighet har vært å kreve at hver enkelt barnehage må utarbeide egne regnskap, såkalt regnskapsmessig skille.

Et annet alternativ har vært å utvide den årlige rapporteringen barnehagene allerede gjør til også å inneholde detaljerte regnskapstall for hver enkelt barnehage.

Konsekvensene for Læringsverkstedet blir store.

– Vi kommer til å sette norgesrekord i å fisjonere ut 250 aksjeselskaper. Det er ingen annen virksomhet i noen sektor som har gjennomført en så stor oppsplitting noen gang, sier Sundby.

Les også: Barnehagen til 54 millioner kroner sto ferdig i 2018 – i fjor hadde den null søkere

Han anslår at dette kommer til å koste titalls millioner kroner å gjennomføre.

Dette er et enormt arbeid. Så kommer driftsutgiftene for selskapene framover.

– Det koster også penger. Vi må blant annet produsere 30.000 internfakturaer og begynne å kjøpe og selge tjenester av oss selv.

Han mener dette er å ta pengene bort fra barna og heller bruke dem på byråkrati.

– Dette er ikke penger som går fra lommene til eierne. Dette er penger som går fra barna i barnehagen til regnskapsførerne, sier han.

– Ingen sympati for klagingen

Men Sundby får ingen gehør hos statssekretær Hølleland:

– Reglene rammer først og fremst konsernene, og disse går allerede med store overskudd. Jeg har ingen forståelse for eller sympati med klagingen deres. Samtidig skjermer vi de minste barnehagene som har mest sårbar økonomi.

Halvard Hølleland (Ap) har ingen sympati med konsernene som må opprette nye selskaper. Foto: NRK

Hølleland sier videre at de ønsker et regelverk som stopper utviklingen der kommersielle aktører eier stadig flere barnehager.

– Vi ønsker med andre ord ikke mer kommersialisering av barnehagesektoren, eller at formålet med barnehagedriften skal være å tjene penger.

Marius Iversen er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i PBL (Private Barnehagers Landsforbund). Han reagerer sterkt på det han kaller for historiefortellinga til departementet.

Marius Iversen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i PBL (Private Barnehagers Landsforbund) Foto: Barbro Andersen / NRK

– Mange private barnehager sliter tungt med å få økonomien til å gå rundt etter store kutt i tilskuddene. Det har over tid vært fallende lønnsomhet i sektoren, og vi er nede på et nivå som ikke er bærekraftig, sier han.

Ifølge Iversen rammes over en tredel av medlemsbarnehagene deres av endringene.

– Det er gjort kutt i tilskudd på 400 millioner kroner i 2022. Dette kommer på toppen av dette. Summen av alt er veldig krevende for mange barnehager, og vi har hatt en økning i nedleggelser i år som vi er bekymret for.

Han får støtte av Sundby i Læringsverkstedet.

– Vi har lagt ned fire barnehager hittil i år. Flere nedleggelser kan komme. Det er veldig dramatisk.