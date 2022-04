Lærerutdanningen på Nesna

12. oktober 2021 var en merkedag for lille Nesna på Helgelandskysten.

Da ble det kjent at Støre-regjeringen gjenoppretter en lærerutdanningen, som har eksistert i mer enn 100 år.

Høyskoletilbudet på Nesna, som har 1.800 innbyggere, ble nedlagt av styret i Nord universitet i 2019.

Siden har det vært en langvarig kamp for å få snudd det omstridte vedtaket. Saken ble også en het potet for Senterpartiet i valgkampen og i regjeringsforhandlingene.

Nord universitet fikk 60 millioner kroner ekstra for å dekke merkostnadene ved å reetablere og bygge opp lærer- og barnehagelærerutdanningene på Nesna.

Pengene skal brukes til blant annet å dekke husleie, annen infrastruktur og ekstrakostnader til personell.

Styret ved Nord universitet legger også opp til at antall ansatte økes fra 53 til 88 personer. 20 av disse er nye vitenskapelige stillinger.

– Dette gir Nord universitet både et godt økonomisk grunnlag for satsingen på Nesna og et godt grunnlag for å skape et attraktivt utdanningstilbud allerede fra høsten. På lengre sikt jobber vi også med å utvide til andre tilbud for at Helgeland og regionen skal få bedre tilgang til den kompetansen som trengs, sier høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Lokker med billige hybler

Like over påske går fristen ut for søke høyere utdanning. Arbeidet med å rekruttere studenter til studiestedet er i full gang.

I dag ble det klart at regjeringen gir ekstra penger til studentsamskipnaden til Nesna.

Høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) lokker med billige studenthybler for å få unge til å velge Nesna. Foto: Heiko Junge / NTB

Det betyr at prisen for en studenthybel på Nesna fra høsten blir på rundt 2500 i måneden – en reduksjon på 36 prosent i forhold til dagens priser.

Det betyr at studentene på Nesna får billigste studenthybler, ifølge departementet.

– Vi ønsker så mye aktivitet der som mulig. Derfor tilbyr vi det som sannsynligvis blir de rimeligste hybelprisene i Norge, sier høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

– Tror du at en billig hybel er nok til å lokke studenter til Nesna?

– Nei. Det viktigste er et godt og relevant studietilbud. Så er dette en liten «ad-on», sier Borten Moe.

I tillegg får studentsamskipnaden Studentinord 4 millioner kroner ekstra til velferdstilbud på Nesna.

– De fire millionene til samskipnaden kan blant annet brukes på studentboliger, kantinedrift og rådgivningstjeneste, sier Borten Moe.

– Er spent

Ministeren spent på om framtidige lærerstudenter biter på gulroten.

– Dette tiltaket skal vi se på i en litt videre forstand. I første omgang er dette som et forsøk, der vi vil evaluere og se om det er noe som virker for å klare å fylle opp studieplasser. Vi vet at vi trenger disse for å løse kompetansebehovene i framtiden.

Skal gjøre Nesna «great again»

I dag ble det også kjent at det er tidligere Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik (43) som skal lede utviklingsprosjektet på Nesna.

Siv Dagny Aasvik skal lede utviklingsprosjektet på Nesna. – Utviklingsprosjektet skal bidra til å gi mer aktivitet på det tradisjonsrike utdanningsstedet, sier hun. Foto: Knut Ivar Aarstein

Nord universitet har jobbet med mandat til prosjektgruppen og til fire undergrupper som skal bidra inn i prosjektet. Det vil også bli etablert et eget sekretariat som skal ledes av Øyvind Steinslett, som er ansatt som stedlig leder for Nord på Nesna.

Prosjektlederstillingen ved Nord universitet er et engasjement på ett år i 100 prosent.

Aasvik er opptatt av at prosjektet og de fire delprosjektene må gjøres i nært samarbeid med lokale og regionale myndigheter.

– Vi vil legge opp til et nært samarbeid med Nesna kommune, regionrådene og Nordland fylkeskommune i arbeidet. Det er viktig at det store engasjementet som er vist på Helgeland nå kan brukes til å skape et best mulig universitetssted på Nesna, sier Siv Dagny Aasvik.