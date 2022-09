I dag ble det kjent at staten gikk inn og krevde tvungen lønnsnemnd.

I morgen blir det skole igjen.

Trond Are Fjortun er leder for utdanningsforbundet i Bodø. Han snakker på vegne av lærerne.

– De er såra. De er skuffet. De er sinte og demotiverte, sier han og legger til:

– Og de skjønner at streikeretten er tatt ifra oss lærere.

Nå frykter han at flere lærere kommer til å slutte i jobbene sine.

SKUFFET: Trond Are Fjortun er leder for utdanningsforbundet i Bodø og er tydelig berørt når han snakker om hvordan streiken endte for lærerne. Foto: Lars Bjørn Martinsen

– Jeg er veldig redd for at det er lærere som kommer til å slutte i yrket med bakgrunn i dette, for de ser det ikke fungerer.

Torunn Galina Nygaard er lærer ved Hosletoppen skole i Bærum. På Twitter var hun ute med sterke ord etter tvungen lønnsnemnd ble kjent.

– Fyfaen. Dette er så vondt! Og så feil. Og så feigt. Ære være streikeretten du liksom. De fire undervisningstimene mine i morra må ingen forvente mye av. Lukter film, kosetime x2 og gå tidlig hjem, skriver hun.

Torunn Galina Nygaard er lærer ved Hosletoppen skole i Bærum, men er opprinnelig fra Nord-Norge. Foto: Privat

Til NRK utdyper hun:

– Det føles som å bli dolket i ryggen av egen regjering som senest stod på søndag kveld og uttalte at «dette var en helt alminnelig arbeidskonflikt som partene satt på nøkkelen til løsning til».

Hun gleder seg til å møte elevene igjen, men sier det er med en bismak i munnen.

Må tette kunnskapshull

Under streiken har noen kommuner spart mye penger på å ikke drifte skolene og lønne lærerne.

Nå mener flere at disse pengene må brukes på elevene som har mistet undervisning.

– Det har bidratt til en konkurransevridning, spesielt for tiendeklassinger som skal søke seg inn på videregående neste år, mener Bjørn Nilsen som er leder av det kommunale foreldreutvalget i Bodø.

Bjørn Nilsen er leder av det kommunale foreldreutvalget i Bodø, samt Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Rønvik skole. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Derfor mener de at pengene som kommunene har spart på å ha streik, eksempelvis ved å ikke utbetale lønn til lærerne, bør gå direkte til tiltak i grunnskolen. Spesielt rettet mot tiendeklassinger.

Han bruker Tromsø kommune som et eksempel. Der har de gitt barn gratis inngang til badeland og kino. Et tiltak som er utenfor skoletid.

– De hadde nok gode grunner til det da, men vi mener de grunnene ikke er til stede nå. Pengene må bli i grunnskolen, for ungene trenger ekstra oppfølging frem mot jul.

Han trekker frem utvidet leksehjelp, ekstra vikarer og ressurser som bidrar til god psykisk helse, som eksem«»pler på tiltak.

Utdanningsforbundets Trond Are Fjortun, er enig i at pengene som er spart bør brukes på elevene.

– Vi håper at pengene brukes for å sirke best mulig kvalitet på undervisningen frem til sommeren.

Må styrke klassemiljøet

Men det er ikke bare det faglige som skal tas igjen.

Også et klassemiljø skal etableres, påpeker Nilsen.

– Det er mye jobb for å få en klasse til å fungere, og dette blir nok en av de største utfordringene fremover. Man kan lett se for seg at det kan bli mer uro i klassene på grunn av det rekordlenge avbrekket.

Kommunene har spart penger på streiken ved å ikke lønne lærerne. Det mener foreldreutvalget at må øremerkes for tiltak mot unge. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Elevene har hatt en lang sommerferie, streik og snart er det høstferie.

– Hvordan skal man konkret sørge for at elevene får tatt igjen tapt undervisning? Kan man kutte ut svømmeopplæring, skidager og planleggingsdager?

– Nei, det tenker jeg ikke i utgangspunktet. Lærerne er nødt til å planlegge, så de trenger planleggingsdager. Det skal være tverrfaglighet og samarbeid rundt enkeltelever som krever oppfølging. Det er mangt som gjør at de er nødt til å ha tid til å planlegge og samarbeide ordentlig.

Og når det gjelder skidager og lignende, så er det noe man har av en grunn i skolen. Det er for å styrke klassemiljøet.

– Så det mener du er viktig nå?

– Ja, det tenker jeg har vært viktig før, så det tenker jeg fortsatt er viktig.