Læreren ble syk av systemet – nå jobber hun fra hytta for å finne inspirasjon

I 2004 begynte Tove-Iren på lærerskolen. Desentralisert utgave i Tromsø, kombinert med jobb som vikar.

Men tidlig i skolesystemet begynte hun å kjenne på at noe ikke stemte.

– I 2015 gikk jeg ut av skolen fordi jeg ble syk. Mange unger passer ikke inn der og jeg følte at jeg jobbet mot meg selv, sier Tove-Iren til NRK.

Exiten førte til en identitetskrise.

– Hva skulle jeg gjøre nå liksom? sier Tove-Iren per telefon fra hytta som ligger i fjellheimen nord i Nordland.

Det skulle imidlertid ikke ta lang tid før hun fant en ny sti å følge.

Nå er Tove-Iren som pioner å regne, og forsøker å endre skolen fra utsiden.

I tre måneder jobber Tove-Iren fra hytta uten innlagt vann og strøm. Foto: Tove-Iren Kvanmo

– Min måte å skape forandring

Allerede samme år som hun sa farvel til norsk skole begynte Tove-Iren å skrive.

– Jeg hadde tidligere brukt egenskrevne barneeventyr der yoga var et virkemiddel. Intuisjonen min ropte at jeg hadde en bok i meg om dette.

Ting gikk slag i slag – og året etter på var første bok et faktum.

Jula samme år dukket et forlag opp, og boka ble gitt ut i 2017.

Barneyoga blir brukt av både skoler og barnehager. Her fra en sommerskole der en gjeng ungdommer brukte barneyoga som teambuilding før fjelltur. Foto: Tove Kvanmo

– Dette er min måte å bidra til en forandring i systemet. Jeg kunne ikke skape en revolusjon fra innsiden, det er så firkantet, sier hun.

Men:

– Hva er barneyoga?

Tove-Iren forklarer at det handler om bevisstgjøring av pust, yogaøvelser, avspenning og meditasjon. Øvelsene er de samme som i voksenyoga, men barneyoga gjøres med lek for å dra ungene enklere inn i det.

Gjennom historiefortelling og sang skal ungene få lære yoga og mer kontroll over pust. Foto: Privat

– Bevegelsene settes inn i eventyr. Hvis jeg forteller et eventyr, også møter vi på en hare, eller en kobra. Da hopper vi som en hare, eller gjør yogaøvelsen kobra, forklarer hun.

Bruk av kropp i læringen

Helt konkret har Tove-Iren blant annet konstruert undervisningsprogram der alfabetet læres gjennom yoga.

– Hver bokstav, både liten og stor, har en øvelse. Når du bruker kroppen til å lære vil du huske bedre. Når du bruker kroppen sitter læringen på en helt annen måte, mener jeg.

Å jobbe på hytta er det nok mange som drømmer om. Tove-Iren gjør virkelighet av det for å finne mer inspirasjon. Foto: Tove-Iren Kvanmo

Kjersti Aaker, som er lærer i førsteklasse på Dønna, har tatt undervisningsmetodikken i bruk med sine elever. Hun er selv opptatt av yoga, og driver i tillegg til å være lærer en «yogalåve».

Hun gir Tove-Iren støtte i at elevene lærer bedre med bruk av kroppen, og at de aller fleste liker det veldig godt.

– Det har vært veldig fint å bruke det. Ungene tar det fint, og de liker det stort sett, sier hun til NRK og legger til foreldrene også setter pris på undervisningsformen.

Lærere Kjersti Aaker fra Dønna sier de aller fleste barna liker yoga veldig godt.

I tillegg til innlæring av bokstaver gjør hun tidvis enkle avspenningsøvelser der elevene ligger på gulvet eller yogamatte og kanskje blir løftet og dratt litt i beina. Samt en lett berøring av skuldrene.

– På den måten får kroppen får roet helt ned. Noen av elevene har begynt å gjøre det litt på hverandre har jeg sett, sier Aaker og ler.

– Hva tenker du om det Tove-Iren sier om at vi plasserer alle i en boks i norsk skole, og at yoga for barn kan være med på å motvirke det?

– Det burde være mer av dette i skolen. Men det blir ikke snakket så mye om, og de som gjør det føler seg kanskje litt alene. Men jeg ser verdien av det, svarer læreren.

Tove-Iren har skreve to bøker. Begge er livssynsnøytrale, den første ved at den er knyttet mot rammeplanen, den andre gjennom at den knyttet mot lærerplanen.

Alt handler om prestasjon

Tilbake på fjellet jobber Tove-Iren videre med ideer og konsepter hun ønsker å bidra med inn i barnehager og skoler.

– Hvorfor er fjellet så viktig for deg?

– Fjellet, eller følelsen av fjellet, er det jeg ønsker å levere til ungene. Dette er en plass langt borte fra det prestasjonsfokuserte samfunnet vi lever i, svarer Tove-Iren og legger til:

– Det er prestasjon, prestasjon, prestasjon. Konkurranse, konkurranse, konkurranse. Det er lagt opp til det over alt i samfunnet.

Hun fortsetter:

– Barneyoga er motsatsen, hvor det verken er prestasjon eller konkurranse. Derimot får ungene verktøy for å finne ro i seg selv, håndtere tanker og følelser og ikke minst leke inn læring.

Tove-Iren Kvanmo mener livet på fjellet gir rom for mer kreativitet og frihet. Samt et avbrekk fra samfunnets press. Foto: Tove-Iren Kvanmo

Hun argumenterer videre for at det er nettopp denne motsatsen hun opplever på fjellet.

– Jeg ønsker at folk skal hoppe ut av hamsterhjulet. Er det samfunnets sannhet folk følger, eller sin egen sannhet? For unger er det så mange ytre påvirkninger at jeg tror det kan være vanskelig for dem å skille.

– Du forsøker å bidra inn i barnehager og skoler. Hva er målet?

– Jeg vil at vi skal ha et skolesystem som bygger opp under hvert enkelt talent. Ikke at de skal plasseres i en boks der mange kommer ut som skoletapere og deretter må finne ut hvem de egentlig er.