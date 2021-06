Tirsdag ettermiddag ble det kjent at tilsatte ved skoler og barnehager skal prioriteres i vaksinekøen. Slik at de kan få vaksine før skolestart.

Disse yrkesgruppene har ikke vært blant de prioriterte så langt, selv om de har hatt mange nærkontakter.

Skoler og barnehager har i stort grad holdt åpent, der et trafikklyssystem har regulert nivået av smitteverntiltak.

Men i dag kom beskjeden:

– Vi gir kommunene klar beskjed om sikre at tilsatte i barnehager og skoler er beskyttet før vi starter opp igjen i august, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) tidligere i dag.

Nyheten møtes imidlertid med både glede og misnøye tirsdag kveld. I kommentarfelt på Facebook debatteres det heftig, og meningene er mange.

– Sikkerheten, både for lærere og elever, er viktig. Jeg syntes det er positivt at de nå prioriterer lærere og barnehageansatte, sier Roy-Arne Westermann.

Lærere reagerer på at de ikke er prioritert før

Westermann er lærer i Kjøpsvik i Narvik kommune i Nordland. Han er positiv.

Roy-Arne Westermann skulle gjerne sett at denne marsjordre fra regjeringa kom tidligere. Foto: Privat

Men i likhet med andre, peker han på at det likevel synd at lærerne ikke har blitt prioritert tidligere enn rett etter at ferien tok til.

– Dette tenker jeg kunne vært gjort for noen måneder siden, slik at man var klar til høsten, sier Westermann.

I en annen del av landet finner vi Olav Søbakk. Han er lærer på Nes videregående skole i Viken, og kaller det «innmari provoserende».

Olav Søbakk er lærer på Nes videregående. Foto: Privat

– Dette burde kommet for et halvt år siden. I dag hadde jeg siste arbeidsdagen før sommeren og ser på nyheten at nå skal lærere prioriteres, og har lagt ferieplaner, som da kanskje må stoppes.

– Vi som jobber ute i felt med barn og ungdom og ikke har blitt prioritert, er litt som om forsvarsministeren hadde sendt folk på oppdrag uten beskyttelsesutstyr.

For å oppsummere veldig kort, så er det «too little, too late», fortsetter han.

– Det er litt som om det er har vært en skogbrann, også kommer man etter brannvesenet er ferdig og slukker ei kongle med en vannpistol og peker og sier: «Se hva jeg gjorde!».

Anita Røisland-Skotte er lærer i Færder kommune.

Anita Røisland-Skotte er blant lærerne med klare meninger om saken. Foto: Privat

I et Facebook-innlegg skriver hun at hun kjenner at dette er «ekstremt provoserende lesing».

– Jeg synes det er merkelig å kalle det en prioritering. Nå nærmer det seg jo slutten på den lista med aldersgruppene. Det er jo ikke en prioritering, mener jeg.

Melby: Har forståelse

Guri Melby sier de hele tiden har fulgt rådene fra helsemyndighetene.

– Jeg tror alle har respekt for at vaksineringsstrategi og prioriteringer er en veldig krevende jobb.

– Fram til nå trodde helsemyndighetene at de kom til å greie å vaksinere alle voksne i løpet av sommeren, og at det dermed ikke var behov for å gjøre denne type prioritering.

Nå er det de tilsatte i skoler og barnehager sin tur til å bli prioritert i vaksinekøen, sier kunnskapsminister Guri Melby (V). Foto: Lise Åserud

Det at noen vaksiner ble forsinket, hindret denne planen.

Melby sier hun forstår godt den situasjonen ansatte i skoler og barnehager har vært i dette året, og at det har vært en stressende tid for mange.

– Hva vil du si til dem som kaller dette «valgflesk» heller enn en faktisk prioritering av lærere og tilsatte i barnehager?

– Fram til nå har prioriteringa vært dem som er i risikogruppa for å bli alvorlig syk, og helsepersonell. Nå løfter vi opp ansatte i barnehager, skoler og SFO. Det er ingen andre yrkesgrupper som blir prioritert på denne måten. Det er fordi vi mener dem har behov for det før vi starter et nytt skoleår, sier Melby.