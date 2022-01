Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Myndighetene mener det er trygt å sende barna på skolen og i barnehagen, og at smitten der er moderat.

Lærerne i Bodø opplever noe helt annet.

– Vi opplever en voldsom økning i smitte i skoler og barnehager, forteller hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Bodø, Siri T. Skarvik Pettersen.

De siste dagene har smittetallet i Bodø vært uvanlig høyt.

Tallene fra Bodø kommune er basert på positive PCR-tester.

Alstad ungdomsskole har mest smitte. Der har over 40 elever testet positivt.

Eirik Hasselberg og Silje Fure Andreassen er lærere i 8. klasse ved ungdomsskolen.

I Siljes klasse har tre fjerdedeler testet positivt, og i Eiriks klasse har omtrent halvparten av elevene fått positiv koronatest de siste dagene.

– Det er krevende. Vi må ha et eget opplegg for dem som er hjemme og et annet opplegg for dem som er på skolen, forteller Hasselberg. – Det er vanskelig å få alle med seg og sikre at de lærer det de skal. Skolehverdagen er veldig usikker. Ting endrer seg fra dag til dag. Hvor mange elever har vi? Hvilke lærere er borte, og så videre, sier kollega Andreassen.

Uenig med myndighetene

Opplevelsen til lærerne i Bodø bryter med inntrykket som kommer frem i en kronikk på NRK Ytring torsdag, signert Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet, Camilla Stoltenberg i FHI og Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

– Når de sier at det er begrenset med smitte mellom barn og unge, er situasjonen i Bodø et bevis på det motsatte, sier Siri T. Skarvik Pettersen i Utdanningsforbundet

I løpet av én arbeidsuke kan Eirik Hasselberg og Silje Fure Andreassen ha mer enn 100 nærkontakter på jobb. Blant annet fordi de underviser på tvers av klasser.

Dette er tilfelle for mange lærere, ifølge Siri T. Skarvik Pettersen i Utdanningsforbundet.

Dermed er det mange av dem som havner i fritidskarantene. Og dersom du er i karantene, kan du ikke få den tredje dosen.

Advarer mot «karantenemaraton»

Utdanningsforbundet sendte denne uken et brev til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), skriver VG.

Her advarer fagforeningen om det de frykter kan bli en karantenemaraton for ansatte i skoler og barnehager denne våren.

BURDE VÆRT PRIORITERT: Siri T. Skarvik Pettersen i Utdanningsforbundet sier at forbundet mener blant annet at lærere i skoler og barnehager burde vært prioritert i vaksinekøen for lenge siden. Foto: Andreas Trygstad

– Dermed går de på jobb hver dag, og risikerer å havne i en ny fritidskarantene, slik at muligheten for en tredje dose stadig blir forskjøvet, sier Pettersen i Utdanningsforbundet.

– Og uten dose tre, blir du ikke fritatt fra fritidskarantene. Det hele er ganske paradoksalt.

Silje Fure Andreassen og Eirik Hasselberg frykter at de kan bli sittende i fritidskarantene utover våren, på grunn av stadig nye smittetilfeller på skolen.

– Utfordringen bunner i at en del lærere fikk den første dosen såpass seint som de gjorde. Det skal jo gå en viss tid mellom hver dose, og dermed havnet vi bakpå fra start, sier Andreassen.

MYE ALENETID: – Alternativet til fritidskarantene er at vi skulle vært i karantene hele døgnet. Sånn sett er det fint å være på jobb og få møtt litt andre folk, sier Hasselberg. Foto: Petter Strøm / NRK

Endrer vaksinereglene

I Bodø kommune har lærernes problemer allerede nådd helsemyndighetene.

Smittevernoverlege Ole Kristian Losvik i Bodø kommune sier at de har registrert at det er et problem for lærerne som har så mange nærkontakter. De har tatt opp fritidskaranteneproblematikken med nasjonale helsemyndigheter.

– Vi forholder oss til de nasjonale reglene men prøver å påvirke det så det blir bedre for alle parter.

TAKKNEMLIG: – Vi er takknemlige for den viktige jobben lærerne gjør. Men vi ser at det gir dem mange nærkontakter, sier smittevernoverlege Ole Kristian Losvik i Bodø kommune Foto: Privat

Tradisjonelt har man ventet med å gi vaksine når noen er i karantene. Men det gjør Bodø kommune nå noe med.

– Vi har endra våre rutiner sånn at vi i stedet for å be dem vente tar en hurtigtest i forkant. Så får de vaksinen, sier Losvik

Han presiserer at det er fryktelig viktig at lærerne står i den vanskelige situasjonen og leverer tjenester til barn og unge, og er glad for tilbakemeldingene de har fått av dem.

– Føler de kastes foran bussen

Utdanningsforbundet krever nå strengere tiltak i skoler og barnehager.

Én ting er at lærerne burde bli prioritert i vaksinekøen. Videre ønsker de mulighet for mer hjemmeskole, og at det legges til rette for at lærere kan bruke smittevernutstyr på jobb.

– Skolen må også kunne organiserer slik at lærerne ikke har over 100 nærkontakter på noen dager. Selv om det er vanskelig å få til fordi det er mangel på lærere der ute, sier Siri T. Skarvik Pettersen.

FRITIDSKARANTENE: Med innføringen av fritidskarantene har det blitt enda vanskeligere for lærere som Silje Fure Andreassen og Eirik Hasselberg å få den tredje vaksinedosen. Foto: Petter Strøm / NRK

Utdanningsforbundet mener at gult nivå ikke er godt nok. I praksis er det ikke noe smittevern forbundet med det, mener utdanningsforbundet.

Lærerne har høye forventninger til kveldens pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge.

– Målet har lenge vært å holde skolene og barnehagene åpne, men det går på bekostning av våre medlemmer som står i stormen, kanskje utstyrt med et munnbind.

– Det er ikke godt nok. Lærerne føler de blir kastet foran bussen i dette tilfellet. Kommer det ingenting, blir vi skuffet, sier Pettersen.

