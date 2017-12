Lærer siktet for overgrep: – Handlingene har et stort skadepotensial

– Min klient erkjenner ikke straffskyld for noe av det siktelsen omhandler. Han stiller seg helt uforstående, sier forsvarer Tor Haug til NRK.

Haug forteller at mannen har reagert veldig sterkt på siktelsen.

– Det sier seg selv hvis du blir siktet for en slik handling når du mener du ikke har gjort det, påpeker han.

Det var VG som først omtalte saken.

Etterforsket i hele 2017

Tor Haug har vært den siktedes forsvarer siden februar, og forteller at mannen ikke erkjenner straffskyld. Foto: Einar Breivik / NRK

Ifølge VG har politiet etterforsket læreren for overgrepene i hele år, og saken skal nå være sendt over til statsadvokaten for en påtalemessig avgjørelse.

Forsvareren forteller at de enda ikke har mottatt noen påtalemessig avgjørelse i saken, og mener det har gått lang tid.

– Min klient har vært suspendert fra jobben som lærer siden han ble siktet i februar. Han forholder seg til det, men mener at han er uskyldig og at han ikke har gjort noe galt, forteller Haug.

– Stort skadepotensial

– Det er utvilsomt tøft for en ungdom å oppleve at en voksen person man stoler på utfører denne type grenseoverskridende adferd. Selv om det ikke er snakk om de groveste handlingene, har handlinger som dette allikevel et stort skadepotensial, skriver bistandsadvokat Kristin Fagerheim Hammervik i en SMS til NRK.

Hammervik bistår to elever i saken.

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med politiadvokaten i denne saken.