Lærer: Blir feil å gi elevene karakterer nå

Både lærere, foreldre og elever har fått hverdagen snudd på hodet.

Via internett skal lærerne gi elevene undervisning og veiledning. Samtidig skal foreldre kombinere hjemmekontor med leksehjelp.

Ved Vik skole i Sømna er lærer Simen Garaas bekymret for at karakterene han setter skal være urettferdige.

I en kronikk i Helgelendingen skriver han om hvordan «enebarn med ressurssterke foreldre som har hjemmekontor har helt andre forutsetninger for å lykkes i denne perioden».

– Når alle elevene skal være hjemme, blir de sosiale forskjellene større. Det er urettferdig for elever som ikke får nok hjelp og har mange oppgaver hjemme, sier han til NRK.

Vet ikke så mye om situasjonen hjemme

Han viser til retningslinjene fra Fylkesmannen. Lærerne er pålagt å gi vurdering. For mange betyr det karakterer.

Simen Garaas er lærer ved Vik skole i Sømna. Foto: Privat

Potensielt dårligere karakterer enn noen egentlig fortjener. Garaas mener elevene har ulike forutsetninger for å lykkes nå.

Avgangselever som kunne hatt mulighet til å forbedre karakterene sine dette semesteret, mister kanskje muligheten fordi sosiale forhold i hjemmet også spiller inn.

Da kan det være lurt å fjerne kravet om vurdering i dette semesteret, mener læreren. Det kan rett og slett bli vanskelig å gi karakter til enkelte elever.

– Den bakenforliggende arbeidssituasjonen til elevene vet vi ikke noe om. Det er spesielt prekært for avgangselevene som får avsluttende vurderinger.

Følger tett opp

Litt lenger nord jobber lærer Ulf Andreas Dahlslett med dagens elevsamtaler på medielinja ved Alta videregående skole.

Han synes hjemmeskoleringen fungerer bra så lenge teknikken fungerer som den skal. Han mener det er viktig å være «på» for å unngå at de mest sårbare faller av.

Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

– Jeg har ringt elevene og sendt meldinger, og har også fått medelever til å gi beskjed. Også ringe foreldre da. Jeg ringer mamma til slutt.

Rektor Inger Persen sier de følger ekstra godt opp elevene som ikke har vært til stede på undervisning. Eller som de ikke har fått kontakt med for å kartlegge utfordringene.

– Det er mange som står i fare for å ikke få vurdering av ulike grunner. Kanskje sliter noen med motivasjonen. Vi må bare snakke med dem, og se hva mer er det vi kan gjøre.

Fylkesmannen: – Skoleeiers ansvar

Utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen hos Fylkesmannen i Nordland sier at dagens situasjon er spesiell.

Men at det må gis vurdering. Fylkesmannen har fått tilbakemeldinger på andre måter å få vurderingsgrunnlag på.

– Vi har fått en del meldinger fra skolene. Det er mange som har lagt opp til muntlige høringer eller skriftlige tilbakemeldinger, sier Iversen.

Sissel Skillinghaug hos Utdanningsdirektoratet sier de har forståelse for at det er en utfordrende og ny hverdag både for elever og lærere. Foto: Jannecke Sanne Normann / Utdanningsdirektoratet

Når det gjelder elever som skal få avgangs, standpunkt- og eksamenskarakter har Utdanningsdirektoratet sagt at de skal komme tilbake til hvordan det skal skje.

Divisjonsdirektør Sissel Skillinghaug i Utdanningsdirektoratet sier at det er skoleeier som har ansvaret for opplæringen.

– De kjenner elevene sine best, og kan vurdere hvordan de best mulig gjennomfører opplæringen hjemme. Samtidig er dette en ny situasjon for oss alle, og vi har full forståelse for at dette er krevende.

De arbeider nå med å se på hvordan de kan støtte skolene. Og har blant annet kommet med råd om hva skolene skal tenke på når de må gjennomføre opplæringen hjemme.