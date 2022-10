– Jeg synes nyheten knyttet til Lærdalstunnelen setter saken om E6 i Sørfold i et enda dårligere lys. Vi er nødt til å sikre at tunnelene våre har en grunnleggende sikkerhet.

Det sier ordfører i Steigen kommune, Aase Refsnes.

E6 i Sørfold har blitt kalt både «krøttersti» og «gruvesjakt».

Etter flere år med utsettelser kom lovnaden i mars 2021 om å bygge ny trasé i Sørfold.

Men tidligere i oktober kom kontrabeskjeden gjennom statsbudsjettet.

Prosjektet som er beregnet til 9.6 milliarder kroner kom ikke inn i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023.

Mens prosjektet i Sørfold skrotes, ønsker vegvesenet å stenge Lærdalstunnelen på E16 i ett år. Dette fordi de ønsker å oppgradere tunnelen slik at den møter EU-krav.

Samtidig er det tolv tunneler på E6 i Nordland som heller ikke møter de samme kravene.

– Med enda eldre og enda dårligere tunneler enn det er i Lærdal, så trengs dette og bli prioritert.

– Vi kan ikke risikere at EU kommer til oss om pålegg om å stenge tunnelene. Da har vi koblet Nord-Norge fra resten av landet, sier Refsnes.

Så sent som 10. mai i år satt Statens vegvesen E6 veien på topp 3-listen over prioriterte prosjekter.

– Frykter at liv vil gå tapt

– Min umiddelbare tanke da jeg så nyheten om lærdalstunnelen var parallellen til Sørfold tunnelene. Hvordan kan man forsvare å utsette dette prosjektet som er så kritisk?

Det spørsmålet stiller Aase Refsnes.

– Det er tydelig at vi trenger en ny vei, en ny trasé og ikke flikking på disse veiene.

12 av 16 tunneler på strekningen E6 i Sørfold oppfyller ikke gjeldende sikkerhetskrav. De har utfordringer knyttet til vegbredde, høyde, lysforhold, stigning og kurvatur.

Tunnelene beskrives som svært krevende å kjøre. Ordføreren mener at de ikke har tid til å vente med å utsette veibygging.

– Jeg frykter at dersom de ikke oppgraderer disse tunnelene nå, risikerer vi at liv går tapt eller at en eventuell tunnelbrann rett og slett vil skjære oss bort fra resten av landet over lang tid.

Bli med inn i en av 500 norske tunneler som ikke tilfredsstiller EUs krav. Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6 Du trenger javascript for å se video. Bli med inn i en av 500 norske tunneler som ikke tilfredsstiller EUs krav. Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6

Gjør tunnelene tryggere ved ulykker

Senioringeniør på plan og utbygging nord for Statens vegvesen, Jan-Erik Stenmark, sier at de aktuelle tunnelene vil få en oppgradering i sikkerhetsutrustningen.

Arbeidet er planlagt ferdigstilt i november 2023.

– Det vi gjør nå er ikke noen utbedring av selve horisontale eller vertikal kurvatur på tunnelene. Det er mere for å få det elektriske sikkerhetsutrustningen oppe å gå etter dagens standard.

Statens vegvesen vil altså gjøre det tryggere for trafikanter dersom det oppstår en ulykke. Det skal ikke skje noe med tunnelene for å forhindre ulykker.

Derfor vil Statens vegvesen blant annet øke antall nødstasjoner i de aktuelle tunnelene.

Disse inneholder telefon med direkte kontakt til vegtrafikksentralen i Mosjøen og brannslukningsapparat.

– I tillegg vil det monteres rømningslys i alle tunnelemne. De vil stå med 25 meters mellomrom. Det er de som skal lede trafikanter ut av tunnelen ved en hendelse i tunnelen.

Det skal også monteres røde stopplys ved de tre tunnelene på strekningen som ikke har det i dag.

Stopplysene skal hindre trafikk inn i tunnelene i forbindelse med vedlikeholdsarbeid og trafikkhendelser.