Kystverket vil øve mer realistisk

Kystverket har i mange år brukt popkorn og bark for å simulere oljeutslipp under øvelser. Nå jakter etaten på et nytt, miljøvennlig stoff som ligner mer på olje. Bakgrunnen er et ønske fra et regjeringsoppnevnt utvalg som har konkludert med at det er stort potensial i å utvikle metoder for fullskala øvelser i kyststrøk og islagte farvann.