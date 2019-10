Kystvakten uten helikopter i flere uker

– Vi har fire båter som skal patruljere med helikopter. Når de ikke har helikopter, så er de en begrenset ressurs, forteller Roger Andreassen som fiskerifaglig rådgiver for Kystvakten, til Forsvarets forum.

– Det går så lang tid mellom hver gang en pulje og et fartøy får tilgang på helikopter, at det nå er bestemt at noen skip ikke skal bruke helikopter lenger, sier Andreassen.

Tatt ut av drift

Alle NH90-helikoptrene ble tatt ut av drift i forrige uke etter at det ble oppdaget svikt i både rutiner og prosedyrer. Ifølge Luftforsvaret er det imidlertid ingenting som tyder på at det er noe galt med helikopteret i seg selv, men at det trengs tiltak for å fjerne avvikene.

Personellet er derfor satt inn i dette arbeidet i stedet for å drifte helikoptrene.

Dette har ført til merkbare konsekvenser for Kystvakten, som kun har hatt én maskin tilgjengelig som følge av alle forsinkelsene og komplikasjonene i forbindelse med innfasingen av NH90.

NH 90 Ekspandér faktaboks NH90 er et helikopter med to motorer, utviklet av italienske NHIndustries (eid av Eurocopter, Augusta Westland og Stork Fokker.

Det norske Forvarsdepartementet vedtok i 2001 å anskaffe 14 NH90-helikoptre. Åtte av disse skal erstatte seks av Kystvaktas Westland Lynx-helikoptre. Seks skal leveres til de nye fregattene til Sjøforsvaret.

Kystvaktas helikoptre blir underlagt 139 Luftving og 337 skvadron.

Helikopterne skulle egentlig vært levert i perioden 2005 - 2008, men er vesentlig forsinket fra leverandørens side. Forsvaret har så langt mottatt syv NH90. Maskinene fases inn fortløpende og hele flåten, altså 14 maskiner, skal være innfaset i 2022.

Norsk innkjøpskostnad var i utgangspunktet 5,7 milliarder kroner. Prosjektets prisjusterte kostnadsramme er 6,8 milliarder kroner (fra Statsbudsjettet 2014). Kilde: Forvaret, Forsvarsdepartementet, NRK, Wikipedia

Viktig for fiskerikontroll

Andreassen i Kystvakten poengterer overfor Forsvarets forum at helikopter er en viktig ressurs, og at de blant annet effektiviserer arbeidet med ressurskontroll og øker sjansen for å avdekke eventuell kriminalitet.

– Når vi kommer inn i et område med et kystvaktfartøy, er sjansen for at vi blir oppdaget på et tidlig tidspunkt, ganske stor. Det er viktig å komme overraskende på for å avdekke ulovligheter, dersom det for eksempel blir brukt ulovlige innretninger i trålen, eller utkast av fisk, hvor man raskt kan skjule sporene innen Kystvakten har kommet fram med båt, sier Andreassen.

Han forteller at tilstedeværelsen varierer med tilgang på fartøy, og også andre oppdrag og øvelser. Statistikken viser derfor at Kystvakten blir stadig mindre til stede for å drive ressurskontroll.

Dette blir også tatt opp i Kystvaktrådets innspill til neste langtidsplan, skriver Forsvarets forum.

Svært forsinket

Forsvarets forum har tidligere skrevet at NH90-helikoptrene vil koste mye mer i drift enn det som var planen. I tillegg gjør mangel på reservedeler vedlikeholdet tidkrevende.

Eirik Stueland, sjef for 139 luftving i Luftforsvaret, sier Kystvakten hvert år blir tildelt et visst antall døgn med helikopter. Han bekrefter at det bare er satt av ett helikopter i planverket til Kystvakten for inneværende år, men sier han ikke er kjent med at Kystvakten skal kutte ned på antall fartøy som skal ha helikopter om bord.

De 14 helikoptrene av typen NH90 skulle vært på plass i 2008, men Forsvaret har hittil kun mottatt ti stykker. Ytterligere to kommer før nyttår, mens de to siste er ventet neste år.

Åtte av helikoptrene skal brukes av Kystvakten, mens fregattene skal bruke seks.