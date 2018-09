Kystvakten får likevel beholde helikoptre: – Skulle bare mangle, mener fiskerne

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen anbefalte i februar i år at samtlige av de nye NH90-helikoptre bør prioriteres til fregattene, men i dag lover forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at Kystvakten likevel skal få åtte helikoptre som opprinnelig planlagt.

Kystvakten har vært uten egne helikoptre siden 2015, da arbeidshesten gjennom flere tiår, Lynx-flåten, ble faset ut. Forsvaret har flere ganger blitt kritisert av fiskenæringen for svekket beredskap til havs. Derfor ble nyheten godt mottatt i dag.

– Det er veldig gledelig og betryggende at han nå er kommet fram til denne beslutningen, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Det har gått 17 år siden Norge bestemte seg for å kjøpe 14 helikoptre av typen NH90, men store utfordringer har ført til at bare halvparten er levert. Kravene til vedlikehold og mangel på teknikere gjør at pilotene mister tid de skulle ha brukt på å fly.

– Kommer sent, men godt

– Det har tatt altfor lang tid. Vi burde hatt helikoptrene på plass på et mye tidligere tidspunkt, men må glede oss over at vi får en styrket beredskap, sier Ingenrigtsen som håper at Nord-Norge får sin andel av helikoptrene.

– De største utfordringene vil være for Kystvakten i Nord-Norge i de hardeste vintermånedene. Jeg håper vi får en fullgod dekning som gjør at fiskere og andre som har sin hverdag på havet føler den tryggheten de skal ha når de skal ut og hente de store verdiene som finnes der ute.

Særlig har utfordringene vært store for Kystvakten. Ekstra stor bekymring ble det da forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i februar foreslo å prioritere NH90 til marinen og bort fra Kystvakten og redningsoppdrag på havet.

Regjeringen bestilte rapport

Men i dag presenterer Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) en rapport bestilt av regjeringen. Der kommer det frem at det er mulig å nå målene i langtidsplanen for Forsvaret.

– Innfasingen av NH90 helikopter på kystvaktskip og fregatter er utfordrende, men vi holder fast på ambisjonen om at innfasingen skal være ferdig i 2022, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.

Og ifølge Forsvarsdepartementet betyr det at Kystvakten likevel vil få åtte NH90 helikoptre, like mange som den opprinnelige planen. Fregattene skal få seks.

Områdetillitsvalgt Pål Nygaard i Norges Offisersforbund setter pris på avklaringen.

– Dette er veldig gledelig. Nå får vi en meget bra fordeling mellom det som er behovet for Kystvakten og for fregattene, sier han til NRK.

NH 90 Ekspandér faktaboks NH90 er et helikopter med to motorer, utviklet av italienske NHIndustries (eid av Eurocopter, Augusta Westland og Stork Fokker.

Det norske Forvarsdepartementet vedtok i 2001 å anskaffe 14 NH90-helikoptre. Åtte av disse skal erstatte seks av Kystvaktas Westland Lynx-helikoptre. Seks skal leveres til de nye fregattene til Sjøforsvaret.

Kystvaktas helikoptre blir underlagt 139 Luftving og 337 skvadron.

Helikopterne skulle egentlig vært levert i perioden 2005 - 2008, men er vesentlig forsinket fra leverandørens side. Forsvaret har så langt mottatt syv NH90. Maskinene fases inn fortløpende og hele flåten, altså 14 maskiner, skal være innfaset i 2022.

Norsk innkjøpskostnad var i utgangspunktet 5,7 milliarder kroner. Prosjektets prisjusterte kostnadsramme er 6,8 milliarder kroner (fra Statsbudsjettet 2014). Kilde: Forvaret, Forsvarsdepartementet, NRK, Wikipedia

Blir dyrere

NH90-leveransene er kraftig forsinket og erfaringene så langt viser at driftskostnadene blir langt høyere enn planlagt. Forsvarsdepartementet ba derfor FFI om en grundig gjennomgang av alle beregninger og tallgrunnlag for å se om det var behov for å justere ambisjonen for NH90, skriver departementet i pressemeldingen.

Rapporten slår fast at det er mulig å nå målene i langtidsplanen for Forsvaret, det vil si 3900 flytimer i året etter gjennomført innfasing. FFI har beregnet at dette årlig vil koste 470 millioner kroner mer enn tidligere anslått.

– NH90 er spesialtilpasset norske forhold og er skreddersydd for behovene til Kystvakten og Marinen. Det er ingen andre helikopter på markedet i dag som vil kunne gi oss tilsvarende kapasitet. De forventede økte driftsutgiftene og behovet til Forsvaret må behandles i forbindelse med neste langtidsplan, sier forsvarsministeren.

Har mottatt ett helikopter i endelig versjon

Norge har så langt mottatt ett nytt helikopter i endelig versjon.

I tillegg har Norge mottatt seks maskiner i den foreløpige versjonen, kalt IOC. Disse har blitt brukt til å fly på Kystvakten siden juni 2017. Men disse vil bli sendt tilbake til fabrikken i Italia med seks måneders mellomrom for å bygges om til endelig versjon.

Maskinene fases inn fortløpende og hele flåten, altså 14 maskiner, skal være innfaset i 2022.