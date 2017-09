Kystvakta på kurs for å berge kval

Kval som setter seg fast i fiskegarn er et stort problem i fjordene rundt Tromsø. Bare i fjor bidro Kystvakta til flere redningsaksjoner for å forhindre at dyrene skulle bli skadd eller miste livet. Nå har de vært på kurs for å kunne ivareta sikkerheten til både dyrene og seg selv under slike aksjoner, sier skipssjef Ørjan Bekken på KV Heimdal.