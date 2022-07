Må ta seks ferjer på den populære turistveien: – En reise for viderekomne

Det er ferietid og mange kjører den berømte Kystriksveien mellom Steinkjer og Bodø.

Veien er kjent for å være svært vakker, og fikk tidligere i år uhemmet skryt av BBC sin reiseekspert.

Men det er ingen rask vei.

– Kystriksveien er en reise for viderekomne, slår Frode Lindberg, i Kystriksveien reiseliv fast.

Det tar mye lengre tid enn å kjøre E6, blant annet på grunn av de mange fergestrekninger.

På veien kan du blant annet få med seg severdigheter som:

Torghatten Svartisen De Syv Søstre Saltstraumen

Små marginer

Langs selve Fv17 (Kystriksveien) er det 6 ferjer. Velger du å kjøre Fv769 mellom Namsos og Rørvik blir det totalt syv.

I tillegg kommer ferjene ut til øyene på Helgelandskysten hvis du vil ta noen avstikkere.

For teltturistene Julia Blajan og Clara Buschhaus fra Tyskland, ble ikke turen helt som forventet.

I helga var de to på vei fra Lofoten med kurs mot Brønnøysund.

Etter å ha tatt ferga fra Forøy til Ågskaret i Meløy, kjørte de ei kort strekning på rundt 20 minutter, før de kom til neste ferge.

Da de kom frem, hadde ferga akkurat lagt fra kai.

– Jeg trodde ikke det jeg så, sier Blajan.

Dermed ble det to timer venting i regnværet på kaia for de to som er på norgesferie med leiebil og telt.

FERGEKØ: Her står Julia og Clara fremst i køen før neste avgang fra Jektvik til Kilboghamn. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Turistene reagerer på at rutene ikke korresponderer bedre med hverandre.

– Det bør være mulig å få til på en nasjonal vei, med så kort avstand mellom to ferjer, så man slipper å vente så lenge på neste ferge.

– Vi ville ta Kystriksveien fordi den er så fin. Men vi visste ikke at det var så liten margin for å rekke fergene, sier Blajan.

Om bord i ferga bekrefter mannskapet at de to fergene ikke korresponderer.

IKKE LANGE KØER I ÅR: Torkild Torkildsen i Torghatten opplyser om at denne sommeren har det gått rolig for seg på fergefronten enn så lenge. Foto: Amalie Nygård Jakobsen / NRK

Ifølge administrerende direktør i Torghatten Nord, Torkild Torkildsen, er det ikke mulig å få alle fergene til å samkjøre.

– Når den ene fergeturen tar ti minutter og den andre rundt en time, er det umulig å få til.

Det er for øvrig Nordland fylkeskommune som setter opp rutene. I en kort kommentar til NRK sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande at de har satt inn det de kan av ekstra anløp og bemanning i sommer.

– Det er et stort nettverk og mye arbeid for å få dette til å gå i hop.

Ny plan for overnatting

For turistene fra Tyskland ble den planlagte overnattingen på Turistforeningens hytte i Brønnøy trolig byttet ut med ei regnfull natt i telt.

De tar forsinkelsen med et smil, men mener det burde vært bedre informasjon.

– Det var ikke så lett å finne ut av for oss. For eksempel kunne det stått info om bord på den første ferga, sier Clara Buschhaus.

MÅ REGNE MED Å VENTE: Skal du reise Kystriksveien må du regne med å vente på mer enn bare ei ferje. Foto: Olav Breen

Reis sakte

Det er fullt mulig å kjøre den 650 kilometer lange strekningen på to dager, men om du ønsker å oppleve mest mulig underveis, bør du sette av opptil en uke, mener reiseekspert Frode Lindberg.

– Kystriksveien er ei rute man skal reise sakte, og gjøre noen avstikkere for å få med seg opplevelser på.

– Vår anbefaling er at du for eksempel ikke reiser lengre enn Bodø-Sandnessjøen på en dag.

Han er enig i at informasjonen kunne vært bedre for de reisende. Og spesielt utenlandske turister. Man må gjerne være litt lokalkjent når man skal bruke reiseappen «Reis Nordland».

– Det er ikke så lett å finne ut av fergestrukturen når du ikke vet hva du skal spørre etter. Det er en del ting som blir vanskeligere hvis du er totalt ukjent. Og det vil utenlandske turister slite mer med enn nordmenn.