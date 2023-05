– Det må jeg bare ta ad notam. Men det er velgerne som taper på det, dersom ikke jeg får stille liste. Det er bittert for dem, ikke meg. Jeg har nok av andre ting å holde på med, sier Steinar Bastesen til NRK.

Den tidligere hvalfangeren og stortingsrepresentanten ønsket å stille som toppkandidat for Kystpartiet i Brønnøysund foran høstens valg. Men det blir han nektet av et enstemmig valgstyre i kommunen.

Årsaken er mangelen på erklæringer og underskrifter.

Valgansvarlig Aina Slotterøy i Brønnøy kommune bekrefter at partiet ikke får stille listet til valget.

– Det er fryktelig synd at de ikke kan stille liste, jeg liker at alle som ønsker å stille liste får lov.

– De hadde en frist til 31. mars klokken 12, på lik linje med alle andre partier. Da leverte de en liste med fem kandidater, men ingen underskrifter eller erklæringer. Så fikk de utvidet frist til 17. april, og til den fristen manglet vi erklæring på de to siste kandidatene på lista. I tillegg leverte de kun 23 godkjente underskrifter.

Ytterligere tre personer har gitt underskrift, men disse ble ikke godkjent fordi de tilhørte en annen kommune, legger hun til.

Bastesten: – Mye misunnelse

Dermed er den politiske karrieren til Bastesen over, ifølge ham selv. Bastesen satt på Stortinget for Kystpartiet i Nordland fra 2001 til 2005, men ble kastet som leder under landsmøtet i 2006. I 2008 ble han ekskludert, anklaget for illojalitet mot partiet.

Eksklusjon ble opphevet i 2016.

– Jeg har bidratt med den siste patronen. Hvis det viser seg at det ikke nytter, må jeg bare innse det.

– Det eneste partiet har gjort de siste fem årene, er å ødelegge for seg selv. Nå prøvde jeg å få noe på beina igjen, hvis jeg mislykket denne gangen, er det nok over ut for meg. Jeg er 78 år. Ved neste stortingsvalg er jeg 80 år. Jeg kan ikke se for meg at jeg stiller da.

Steinar Bastesen skjøt sin første hval når han var elleve. Følg han på det siste toktet som hvalfanger. Du trenger javascript for å se video. Steinar Bastesen skjøt sin første hval når han var elleve. Følg han på det siste toktet som hvalfanger.

– Har du selv noe skyld i det interne bråket?

– Det kan godt hende. Jeg fikk nok for mye medieoppmerksomhet. Det var mye misunnelse. Det var folk som ville overta min rolle.

Bråket Bastesen snakker om har pågått over flere år.

– Totalt kaos

– Det er et totalt kaos. Vi har stridt med dette i flere år med en håndfull personer som har rekruttert den ene støygeneratoren etter den andre inn i partiet, sier Yngve Larsen. Han er nestleder i Kystpartiet.

Eller er han egentlig det?

Han er oppført som nestleder i Kystpartiet på partiets nettsider. I alle andre offentlige registre er det et helt annet navn som er oppført.

Selv mener han at det sittende styret er utsatt for et kupp. Han mener at en utbrytergruppe i partiet har gjennomført sitt eget landsmøte, og valgt nytt styre. Etter dette har de sendt inn papirer til enhetsregisteret og partiregisteret. Dermed er det gamle styret formelt kastet fra alle offentlige registre.

Bastesen står oppført som styremedlem i det «nye» Kystpartiet.

Yngve Larsen mener han ikke har vært inkludert i prosessen, hverken som mangeårig partimedlem, eller som hovedstyremedlem, med ansvar for innkalling til landsmøtet.

Det har heller ikke resten av det hovedstyret som ble valgt i 2021, og som inntil april 2023 var registrert både i parti- og enhetsregisteret, mener han.

– Vi i landsstyret har vært ukjent med dette landsmøte. Og vedtektene våre sier jo at det er landsstyret som skal kalle inn til landsmøte.

Selv fikk han vite om endringene etter at bankforbindelsen gjorde de oppmerksom på rolleendringene.

– Hva gjør dere nå?

– Vi mener jo at det er begått en urett. Og min motivasjon er å få gjort om uretten til rett. Men hva det blir til slutt, det vil tiden vise.

Norsk dokumentar. Steinar Bastesen skal slutte ringen som fangstmann og mønstrer på kvalbåten Olavson for å skyte sin siste kval sammen med gamle fangstvenner fra Fedje. Det blir en lystig tur, der vi også blir kjent med mennesket «bak» politikeren og kystforkjemperen fra Brønnøysund. Du trenger javascript for å se video. Norsk dokumentar. Steinar Bastesen skal slutte ringen som fangstmann og mønstrer på kvalbåten Olavson for å skyte sin siste kval sammen med gamle fangstvenner fra Fedje. Det blir en lystig tur, der vi også blir kjent med mennesket «bak» politikeren og kystforkjemperen fra Brønnøysund.

Avviser kupp

Anne Karin Gullbrå Hilleren er nyvalgt nestleder i partiet. Hun avviser på det sterkeste at det har vært et kupp.

– Nei! Medlemmene har gjort sitt valg og nominert. Det er et demokrati, sier hun.

Hun hevder at det gamle styret var invitert til landsmøtet.

– De valgte selv å ikke være til stede. De var informert og har fått invitasjon, på samme måte som alle fylkeslagene. Og alle fylkeslagene var representert.

– Hvorfor er ikke de som har vært ledere fram til nå ledere lenger?

– Da må du ta en ringerunde til alle medlemmene. Det har jeg ikke oversikt over. Det er medlemmene i Kystpartiet, med deres fylkes og lokallag som har stemt fram personer til styret. Det er en vanlig prosess i alle parti.

– Men formelt i Kystpartiets vedtekter, så er det vel et landsmøte som skal innkalles av et sittende styre. Men hvem har kalt inn til landsmøtet?

– Det er fylkeslag og det nye styret som ble valgt som kalte inn på nytt da det ble stilt spørsmål og fastsatt et nytt landsmøte, og utfallet var det samme.

– Så samtlige fylkeslag har stilt seg bak?

– Ja, de har stilt seg bak og gitt støtte til det nye styret.

– Har det vært uenigheter i partiet?

– Det vet jeg ikke noe om. Da må du nesten spørre de som har sittet i styret før. Jeg sitter i Vestland, og her har det ikke vært noe. Jeg har blitt foreslått, nominert og valgt. Og jeg har fått tilliten fra medlemmene som har valgt meg inn i det nye styret.

– Jeg ser fram til å få gjort jobben så godt jeg bare kan.

Avvist flere steder

Kystpartiet får heller ikke stille liste foran fylkestingsvalget i Nordland.

De har fått avslag også i Troms fylke og i Tromsø kommune.

Slik det ligger an til nå er listene til partiet avvist også i Senja og Alver. Listene er foreslått avvist i Nordre Follo og Haram. I Askøy er listen godkjent, mens den er foreslått godkjent i Oslo og Lurøy.