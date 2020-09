Fiskeriministeren vil ikke lukke døra for oljeboring i Lofoten: – Spesielt at han synes det er greit

Høyre ønsker fortsatt å konsekvensutrede for oljeboring i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Det kom fram da programkomiteen la fram sitt forslag til nytt valgprogram denne uka.

At fiskeri- og kystminister Odd Emil Ingebrigtsen sitter i komiteen har skapt reaksjoner.

– Det er jo sjokkerende at fiskeriministeren synes det er greit at det området Norge er mest avhengig av i fiskerisammenheng, skal konsekvensutredes for olje og gass, sier Annsofie Kristiansen.

Annsofie Kristiansen i Norsk Kystfiskarlag synes det er spesielt at ikke fiskeriministeren heller tar til orde for at det er uaktuelt å konsekvensutrede. Foto: John Inge Johansen / NRK

Hun er daglig leder i Norges Kystfiskarlag.

Havforskningsinstituttet har tidligere opplyst at rundt 70 prosent av fisken Norge fisker opp og selger, både i og utenfor Norge, passerer Lofoten og Vesterålen på et tidspunkt.

– Jeg synes det er spesielt at det er dette området han er villig til å konsekvensutrede. Han som fiskeriminister burde heller ta til orde for at det er helt uaktuelt å ha noen næringsvirksomhet der som er så potensielt skadelig for fiskeriene, sier Kristiansen.

Vil hente inn kunnskapen

Fiskeriministeren selv sier at et ja til konkvensutredning ikke nødvendigvis betyr et ja til oljeboring.

Departementet han leder, har som oppgave å bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen mener ikke det er problematisk at han forblir tro til sitt eget partis ønske om en konsekvensutredning. Foto: Bård Siem / NRK

– Jeg er veldig for at vi skal hente inn kunnskapen en konsekvensutredning vil gi oss om å eventuelt åpne for oljeboring. Selv om det ikke er så realistisk slik den politiske situasjonen er nå, sier han.

Mange i fiskerinæringa er kritisk til en potensiell oljeboring i disse områdene.

Ingebrigtsen opplever ikke selv at det blir en vrien sak av at han som fiskeriminister åpner for konsekvensutredning.

– Nei, det skal være slik at meninger bryter mot hverandre. Jeg er først og fremst opptatt av at vi må ha kunnskap. Dette gjelder alt fra havvind, til oljeboring eller fiskeri og havbruk.

Også her er Kristiansen i Kystfiskarlaget uenig.

– Det er ikke så viktig med den informasjonen i de områdene, fordi det er områder som er såpass viktig for den norske fiskerinæringa, sier Kristiansen.

Håper ikke det er grunn til bekymring

Kristiansen synes det er rart at man ikke kan gi slipp på diskusjonen om oljeboring i disse områdene.

Likevel håper hun at det ikke er grunn til å være bekymret for at det faktisk kan åpnes for oljeboring.

– Stadig flere politikere ser jo galskapen i åpne for oljevirksomhet i de områdene. Så det er jo tvilsomt at det blir noe aktivitet der. Vi synes hvert fall det er uakseptabelt at en konsekvensutredning i det hele tatt diskuteres.

Leder i Fiskarlaget, Kjell Ingebrigtsen, sier de vil holde et våkent øye med Høyre og fiskeriministerens forslag. Foto: ELISABETH KARLSEN / Nordland fylkes fiskarlag

I Fiskarlaget sier Kjell Ingebrigtsen at han de vil følge nøye med på utviklingen.

– Jeg tar til etterretning at fiskeriministeren har sagt det (ja til konsekvensutredning, red.anm.), men siste ordet er ikke sagt i denne saken, og der skal vi være en vaktbikkje.

Hans navnebror i Høyre mener det er vanskelig å spå hva framtiden vil by på.

– Mange sier dette automatisk betyr et ja til oljeboring, men det vil det ikke nødvendigvis.