– Jeg har ikke satt meg noe mål om at så lenge skal jeg holde på, men jeg satser på at det blir lengre enn snittalderen, sier Stabæk-spiller Justine Kvaleng Kielland (19).

Det er Nord universitet som har gjort studien som viser at kvinnelige spillere i Toppserien legger opp lenge før de har nådd sitt toppnivå.

Snittalderen for kvinner i Toppserien er 22,7 år. Det er fire år lavere enn hos de mannlige kollegaene i Eliteserien.

Fotballspillere når vanligvis ikke toppnivået sitt før de nærmer seg 30 år.

– Det er trist å høre, men samtidig ikke så overraskende, sier Kvaleng Kielland.

Hun tror en av hovedårsakene til at kvinner velger kortere karrierer er lønnsnivået i norsk fotball.

Store lønnsforskjeller

En undersøkelse fra 2017 viste at mannlige landslagsspillere tjente rundt 6,4 millioner kroner mer i året enn kvinnene.

– Det er vanskelig for de fleste å leve av lønningene. Man må jobbe ved siden av, slik at hverdagen ikke blir hundre prosent tilrettelagt for at man kun kan drive med fotball. Det blir mange baller i luften.

Selv har hun valgt å studere økonomi ved siden av fotballsatsingen. Det byr på utfordringer for 19-åringen.

– Hverdagene går stort sett i ett og det er ikke så mye tid til annet. Nå i eksamensperioden var det først kamp i Trondheim og vi kom sent hjem. Klokken 9 morgenen etter skulle jeg ha eksamen morgenen.

– Den største utfordringen er å strekke til på alle kanter.

I tillegg til å komme på landslaget, ønsker Kvaleng Kielland å flytte karrieren til utlandet.

– Jeg har inntrykket av at lønnsnivået er bedre der.

Stor totalbelastning

Studien ved Nord universitet er utført av Ingrid Amalie Hoftun Bjerksæter og professor Pål Arild Lagestad.

– Kvinner syns det var vanskelig å kombinere fotball med studier og jobb, fordi totalbelastningen ble så stor, sier Lagestad.

FORSKER: Professor Pål Arild Lagestad har sammen med Ingrid Amalie Hoftun Bjerksæter Foto: Nord universitet

Noen av hovedgrunnene til at kvinnelige toppspillere legger opp er:

Mangel på motivasjon

Bekymringer om økonomi

Langtidsskader

Sterkt ønske om å studere

Manglende tillit fra trener og lite spilletid

Interesser utenom fotballen

– Vi ser at menn tjener betydelig mer, og at det er lettere å leve av fotballen. Det har blitt bedre, men det kan bli enda bedre, fortsetter Lagestad.

Slik har forskerne utført studien Ekspandér faktaboks De har intervjuet fem spillere mellom 19 og 24 år om hvorfor de valgte å legge opp. De har også intervjuet fire spillere mellom 26 og 31 år om hvorfor de valgte å fortsette karrieren.

Mange blir utbrent

Hege Jørgensen er daglig leder i Toppserien. Hun er ikke overrasket over funnene i studien.

– Det er et overordnet mål om å øke snittalderen i Toppserien, mest av alt fordi at spillere som legger opp når de er under 23 år er ikke i nærheten av å nå sitt makspotensial.

Hun sier at mellom 70 og 80 prosent av spillerne i Toppserien har jobb eller studier ved siden av toppfotballen.

– En av årsakene til at spillere slutter er overbelastningen som de er utsatt for. Det handler om at på jentesiden så tar man utdanning, jobber ofte ved siden av i tillegg til å drive med toppidrett.

– Å prestere på tre arenaer er rett og slett for mye, og derfor blir mange utbrent.

TOPPSERIESJEF: Hege Jørgensen er daglig leder for Toppserien i Norge. Foto: Fredrik Hagen

Må tilpasse skolesystemet

Jørgensen mener at skolesystemet bedre bør legge til rette for spillere som ønsker å kombinere studier og toppidrett.

– Det er vi nødt til å gjøre noe med dersom vi skal være en idrettsnasjon som skal konkurrere internasjonalt. Det må løftes opp politisk, sier hun.

Obligatorisk oppmøte på studiene, gjør det vanskelig å kombinere med treninger.

– Dette rammer jentene hardest, for det er de som studerer. På herresiden har man nesten et omvendt problem, der for få tar utdanning eller har parallelle karrierer.