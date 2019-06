I kommunen helt sør i Nordland er det Arbeiderpartiet som har hatt ordføreren i flere tiår.

Mye tyder på at Åse Granmo, også hun i Ap, vil overta etter sittende ordfører Bjørn Lamo til høsten.

Foruten Ap stiller Sp og Frp lister i Grane. På samtlige er det kvinner på topp.

– Jeg håper og tror at vi som ordførerkandidater er nominert for det vi står for. Politisk erfaring, innsikt og lederegenskaper som en ordfører bør inneha, spiller også forhåpentligvis inn, sier Granmo til NRK.

– På tide å kvinne seg opp

– Jeg håper og tror at vi står øverst på listene fordi vi har tillit. Både i partiet og innbyggerne i kommunen. At vår stemme kan utgjøre en forskjell, sier Åse Granmo. Foto: Jan Helge Almås

Tall NRK har innhentet viser en liten økning av kvinnelige toppkandidater. Fra 30 til 31,5 prosent, noe som er rekord på landsbasis.

I Nordland er tallet enda høyere. Her er faktisk 35 prosent av listetoppene kvinner.

Foran høstens valg i Nordland er det cirka 170 menn på topp mot 89 kvinner. Økninga på kvinnesiden er på 13,5 prosent.

– Det er gledelige nyheter. Det viser at det er masse dyktige kvinner rundt omkring, sier ordførerkandidat Åse Granmo.

Listetopp for Frp, Silje Aufles Valstad, er glad for at Grane kan skilte med tre av tre kvinnelige toppkandidater.

– Det er første gang det skjer. Det er stort for oss, sier Valstad. Hun peker på eldrepolitikk og ny E6 som viktige lokalpolitiske saker nå.

Gamle maktstrukturer står for fall

VIL BLI ORDFØRER: Det har aldri vært kvinnelig ordfører i Vågan tidligere, noe portrettene på veggen i kommunestyresalen viser. Det håper Camilla Rostad (SV) og Laura Olsen (Rødt) å endre på.

I Vågan i Lofoten har det heller aldri vært så mange kvinner som vil bli ordfører.

En oversikt viser imidlertid at slik har det ikke alltid vært. 29 av 44 nordlandskommuner har kun vært styrt av menn, og nesten halvparten av kommunene i Nordland har aldri hatt kvinnelige ordfører.

– Det er overraskende, sier listetopp Laura Olsen for Rødt i Vågan.

Hun tror gamle maktstrukturer fører med seg noen usynlige holdninger som kvinner møtes med oftere enn menn.

– Veien til den øverste lederrollen er vanskeligere for kvinner fordi det er noen usynlige hindringer i veien som det er vanskelig å sette ord på, sier hun.

– Vi følger etter næringslivet hvor det er mange kvinnelige ledere, sier listetopp Laura Olsen for Rødt i Vågan. Foto: John Inge Johansen / NRK

Det vil nok bli enklere ved dette valget. Hele fem av åtte partier i Vågan har kvinner på topp. Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Ap, SV og Rødt stiller alle med kvinnelig ordførerkandidat.

– Det er i tida. Vi følger etter næringslivet hvor det er mange kvinnelige ledere, sier Laura Olsen.

Valgforsker: – Imponerende

Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning blir positivt overrasket når han hører om tallene i Nordland.

– Det er en imponerende endring. Nordland går fra å ligge bak landet for øvrig til å ligge foran landsgjennomsnittet.

IMPONERT: Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning. Foto: Simon Skjelbostad Yset / NRK

Han tror økningen skyldes at partiene har hatt en målbevisst strategi og gjort en innsats.

– Det har vist seg at særlig kvinner vegrer seg for å si ja til å bli ordfører. Vi vet også at kvinner sitter kortere tid i kommunestyret enn det menn gjør.

– Det betyr at kvinner ikke har like mye erfaring i lokalpolitikken som menn. Og det er jo gjerne slik at man setter de mest erfarne politikerne på toppen av listene.

For partiene på venstresiden har det vært en bevisst politikk å få flere kvinner på topp.

– Det er en politikk SV har nasjonalt. De ønsker seg flere kvinner som listetopper i år enn ved forrige kommunevalg, sier Camilla Rostad, som er listetopp for SV i Vågan.

Hva som er den viktigste forskjellen på en kvinnelig og mannlig ordfører vil vise seg etter hvert, tror Camilla Rostad (SV). Foto: John Inge Johansen / NRK

Eldreomsorg og samferdsel

Grane er og har vært en svært sterk Ap-kommune i mange tiår. Åse Granmo håper det skal fortsette med lokale kampsaker som nytt sykehjem, utbedring av kirka og ikke minst ny E6 gjennom kommunen.

– Staten velger å snøre igjen pengesekken for vegpakke Helgeland når det står igjen ei knapp mil å utbedre. Dette oppleves som en hån mot oss i Grane, som har levd med dårlig vegstandard og konsekvenser av dette, sier hun.

Også Granmo tror at hoppet kvinnene nå gjør på kommunevalglistene skyldes at partiene har hatt økt kvinneandel på dagsorden.

Kvinneandelen er i Ap er nå 42 prosent. Det er en økning på 10 prosentpoeng fra 2015.

– Jeg tror dette bare er starten, sier hun.

