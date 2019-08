Kl 04.00 natt til tirsdag fikk politiet melding om et forsøk på ran ved Bodø hotell.

To delvis maskerte personer, en kvinne og en mann hadde tatt seg inn på hotellet og truet en ansatt med pistol som fornærmede oppfattet til å være en replika.

Det oppsto et basektak og gjerningspersonene forlot hotellet uten å få med seg noen verdier.

En hotellansatt i 30-årene ble lettere skadd og sendt til legevakten etter ransforsøket.

Ut fra opplysninger fra fornærmede tror politiet at også den mannlige gjerningspersonen kan ha fått skader i ansiktet. Politet varslet om at de jaktet på to personer, en kvinne og en mann, i forbindelse med ranet.

En kvinne er pågrepet etter et væpna ransforsøk ved Bodø Hotell natt til tirsdag. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Store ressurser satt av

Kl 13.25 sendte politiet ut en pressemelding om at en kvinne er pågrepet for mistenkt for å være involvert i ransforsøket på Bodø Hotell i natt.

– Dette er en pågående etterforskning og politiet har satt av store ressurser på saken som jobber med å avklare hendelsesforløpet, sikre spor og finne gjerningspersonene, sier politifullmektig Daniella Rivera.

Politiet utelukker ikke at det kan bli gjort flere pågripelser i saken.

Tirsdag ble det også gjort funn av en bil som lå nede i en skråning på Mørkved i Bodø. Det er uklart om denne bilen har noen sammenheng med ranet.

