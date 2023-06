Klokka 15 fikk politiet melding om ei trafikkulykke på fv. 17 like nord for Reipå.

Det var to biler involvert, en lastebil og en personbil. Det skal ha vært tre involverte personer i ulykka.

Nå, klokka 19:41, melder politiet at en kvinne er bekreftet omkommet i ulykken. Pårørende er varslet.

Politiet skriver i en pressemelding at dette var en møteulykke mellom en lastebil og en personbil.

I personbilen var det et barn og en kvinne i 30-årene med familiær tilknytning til barnet.

– Kvinnen fikk livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto dessverre ikke til å redde. Hun ble erklært død av lege på stedet. Barnet ble sendt til sykehus i Bodø for nærmere undersøkelser, sier operasjonsleder Lars Halvorsen til NRK.

Ukjent hendelsesforløp

Det var tidlig klart at ulykken var av alvorlig karakter, men politiet kunne ikke si mye om situasjonen tidligere.

– Det kan fremstå som ei alvorlig ulykke uten at jeg har mer detaljer. Det pågår førstehjelp på stedet nå. Redningshelikopter fra Bodø er også på stedet, sa operasjonsleder Lars Halvorsen i Nordland politidistrikt til NRK, like etter hendelsen ble kjent.

Dette er den andre ulykken i Salten-regionen på kort tid. I går mistet en kvinne i 50-årene livet i ei trafikkulykke på riksvei 80 mellom Fauske og Bodø.

Hendelsesforløpet i ulykken i Meløy er ikke avklart. Politiet sa i dag at de tror dødsulykken på Kistrand ble forårsaket av at personbilen kom over i motgående kjørefelt.

Politiet har iverksatt etterforskning i både ulykken på Kistrand mandag, og ulykken på Reipå, tirsdag. De får bistand av ulykkesgruppen til Statens vegvesen.

Fylkesvei 17 er fremdeles stengt.

– Helt forferdelig

Kari Vassbotn er distriktsleder i Trygg Trafikk i Nordland, og sier at hun håper at lokalsamfunnene tar vare på de pårørende.

– Det er jo selvfølgelig helt forferdelig at dette har skjedd to dager på rad, og jeg håper og tror at lokalsamfunnene slår ring rundt de som er rammet av disse ulykkene.

– Sommeren er nettopp begynt, er du bekymret for flere alvorlige ulykker i fylket?

– Ja, jeg er alltid bekymret når sommeren kommer, fordi vi vet at det er det som er den farligste tiden i trafikken. Vi kjører lenger, vi blir gjerne litt sløv på grunn av det, og man tenker på andre ting som gjør at oppmerksomheten fjernes fra veien. Så jeg er bekymret over trafikksikkerheten i Nordland i år.

– Så rådene er å være oppmerksom der du kjører, og hold deg våken?

– Ja.