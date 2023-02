Kvinne i 40-årene skadet etter voldshendelse i Mo i Rana – ingen pågrepet

Natt til onsdag fikk politiet melding om at en kvinne i 40-årene var funnet skadd på en privatadresse i Mo i Rana. Helse og politi kom raskt til stedet, og kvinnen ble tatt hånd om av helse.

Ut fra funn på stedet er det mistanke om at kvinnen kan være utsatt for vold, og politiet har iverksatt etterforskning. Det melder de i en pressemelding onsdag kveld.

– Ingen er nå pågrepet og siktet i saken, men politiet har satt inn store ressurser for finne den eller de som er ansvarlig for volden. Slik politiet vurderer det er det ikke grunn til å tro at gjerningspersonen eller gjerningspersonene utgjør en fare for noen andre, sier politiadvokat Joachim Nymann.

Kvinnen er på sykehus, og har ikke vært i stand til å avgi en forklaring så langt.

Politiet har blant annet sikret spor på åstedet, foretatt en rekke vitneavhør og foretatt rundspørring i lokalmiljøet der hendelsen har skjedd, skriver de.

Politiet ber også publikum om tips i saken. Dersom noen har informasjon bes de ta kontakt på telefonnummer 02800.