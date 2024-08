Politiet melder at en kvinne i 20-årene fra Vestvågøy døde på fjelltur ved Higravtind på Vågan i Nordland.

Pårørende er varslet.

Kvinnen skal ha falt på tur ned fra fjellet. Det er foreløpig ukjent hvor langt hun har falt.

– Det ble sendt både luftambulanse og redningshelikopter til stedet. Det ble etter kort tid konstatert at vedkommende var død, sier operasjonsleder Remi Johansen til NRK.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 19:00 fredag kveld, og meldte om hendelsen natt til søndag. Årsaken er at varsling av pårørende har tatt tid, ifølge operasjonslederen.

Kvinnen var i et turfølge sammen med tre andre som kjente hverandre. Pårørende og turfølget blir fulgt opp, ifølge politiet.

– Utover det blir det gjort noen undersøkelser fra politiet sin side. Men vi anser dette som en tragisk ulykke, og ikke noe annet, sier Johansen.

Ifølge Ulf Slettan i Nordland politidistrikt er Higravtind et noe krevende fjell, men ikke uvandt at folk tar seg opp. Det er et kjent turmål for veldig mange.

Han forteller at turfølget virker å være vandte turfolk.

– Og det er ikke noe organisert tur gjennom selskap eller firma, sier Slettan.