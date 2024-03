Kvandal slått i Granåsen – men økte ledelsen i Raw Air

Eirin Maria Kvandal måtte se Nika Prevc ta seieren i onsdagens Raw Air-renn i Granåsen. Annenplassen sørger likevel for at ledelsen i sammendraget øker.

Jenta fra Mosjøen ledet etter 1. omgang, men det skilte bare 0,8 poeng ned til Prevc. I finaleomgangen leverte sloveneren bedre og tok seieren. Kvandal hadde før onsdagens konkurranse vunnet fem strake Raw Air-renn der kvalifiseringer telles med.

Østerrikske Eva Pinkelnig er nærmest Kvandal i sammendraget, men endte på tredjeplass bak den norske profilen i rennet.

Dermed økte Kvandal ledelsen. Det skiller nå 53,8 poeng før de to siste rennene i Vikersund til helgen. Kvandal hoppet 127,5 og 129,5 meter i onsdagens renn.

– Det er litt blandede følelser. Jeg er fornøyd med annenplass, men jeg har forventninger når jeg sitter på toppen sist. Det skal gå over ganske fort, sa Kvandal til TV 2.

Kvandal skal til helgen for første gang hoppe i skiflygingsbakken i Vikersund. Hun har slitt med å hoppe i store bakker etter et fall og en svært alvorlig kneskade for noen år siden.

– I år føler jeg meg klar, sa hun.

Pinkelnig landet på 124,5 og 126 meter i sine to svev i onsdagens renn.

– Eirin hopper helt utrolig. Jeg er en gammel dame og forsøker å holde tritt med de unge, sa 35 år gamle Pinkelnig til TV 2.

(©NTB)