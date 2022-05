Kvalforskarar meiner fiskeri er viktigare for kvalen enn vi trudde

Det har blitt forska mykje på kval, og særleg spekkhoggarar.

Men forskarane hadde aldri sete på ryggen til kvalane.

Ikkje før Eve Marie Jourdain og hennar forskarteam på Andøya i Nordland sette eit kamera på kvalane.

Bilda kvalane tok med seg til overflata blei historiske i BBC-dokumentaren Blue Planet II.

No har forskarane òg fått resultata frå forskinga.

Det dei har funne ut har gitt heilt ny kjennskap om både kvalanes eigenskapar, og rolla fiskebåtane har i livet til kvalane.

– Som å sitje på ryggen til kvalane

Vinteren 2016 var eit stort filmteam frå BBC i Noreg. Til dokumentaren dei skulle lage om livet i havet, skulle dei filme norske spekkhoggarar.

Men dei hadde eit problem. Dei ville vere med på ferda til kvalane under vatn, men fekk ingen av kvalane til å vere kameramann.

Då vart kvalforskar Eve Marie Jourdain, og hennar forskarteam i organisasjonen Norwegian Orca Survey på Andøya i Nordland sat på saka.

– Etter berre nokre dagar fekk vi høgkvalitets video som viste heile dagen til kvalane, seier Jourdain.

– Det var som om vi sat på ryggen til kvalane. Du ser alt kvalen gjer. FOTO: Norwegian Orca Survey

Ho seier filmteamet frå BBC var strålande fornøgde med dei unike bilda dei fekk til dokumentaren som vart lansert året etter.

Men det tok tid før forskartemaet til Jourdain forstod omfanget av det dei fekk mellom henda.

Har fleire jaktteknikkar

Først no er alt analysert. Og resultata er oppsiktsvekkande, fortel forskaren.

– Det største funnet var at kvalane ikkje berre har éin jaktteknikk. Dei har fleire. Gjennom dagen endrar dei teknikk ut ifrå kva som er mest effektivt.

På dagtid, medan det var lyst, sumde kvalane høgt i vatnet. Der samla dei silda i ein ball. Denne typen jakt kallar forskarane «karuselljakt», fordi kvalane sym rundt silda.

Men når mørkeret fall oppdaga forskarane at kvalen hadde to andre teknikkar å bruke.

Symje ned i djupet

Kamera hadde nemleg og djupnemålarar. Forskarane filma kvalen djupare enn det som nokon gong før har vorte dokumentert i norsk farvatn, fortel Jourdain.

Spekkhoggarane kunne dykke heile 200 meter ned i havet. Der nede gjer dei òg karuselljakt. For å klare det, held dei pusten i opp til fem minutt. I tillegg kan kvalen symje mykje raskare enn ein har trudd. Opp til 25 km/t. FOTO: Norwegian Orca Survey

Men om kvalane høyrer lyden av fiskebåtar stoppar dei jakta. Då har dei ein annan, og til no udokumentert jaktmetode.

Gratis måltid hos fiskebåtane

Forskarane frå havforskingsteamet blei dei første til å dokumentere på kamera frå ryggen til kvalen korleis spekkhoggarane skiftar frå å

– Kvalane får eit gratis måltid fordi det er ein del sild som fell frå netta når fiskebåtane dreg dei opp, forklarar Jourdain. Spekkhoggarane fiskar sjølv om dagen, men når fiskebåtane kjem om natta veit dei at dei kan få eit måltid for mindre energi. FOTO: Norwegian Orca Survey

– Kvalane er veldig smarte, og dei har lært dette gjennom åra, seier Jourdain.

– Vil det seie at kvalane har blitt latare på grunn av oss menneske?

– Det er nok berre ein bonus. Når sjansen er der blir dei smarte og late, men dei treng ikkje fiskeria for å ete.

– Kan bli fanga og drukne

Kvalforskar ved UiT Noregs arktiske universitet, Audun Rikardsen fortel at dette er eit kjent problem i silde- og makrellfisket i Noreg. Både fiskarar og forskarar har lenge sett av kvalen nyttar fiskebåtane til å få eit gratis måltid.

– Det er ein potensiell risiko for fiskeria at dei kan få spekkhoggarane i nota. Det kan også vere eit problem for kvalen i seg sjølv. I enkelte tilfelle kan dei bli fanga og drukne, fortel Rikardsen.

Nokre plassar i verda plukkar til og med kvalen fisk frå linebåtar. Det kan sjå ut til at kvalen lærer kvarandre opp til disse spesielle jaktteknikkane, fortel forskaren.

Kvalforskar Audun Rikardsen fortel at også dei brukar kamera på kvalen for å forske på han. No ser dei på om dei kan bruke lyd til å halde kvalen borte frå fiskebåtane. Foto: ODD ARNE OLDERBAKK / NRK

Også UiT har skrive artiklar om denne jaktmetoden for kvalane (ekstern lenke).

Difor held han og kollegaer no på med eit forskingsprosjekt for å finne ut om dei kan bruke ulike typar lyd til å halde kvalen borte frå fiskebåtane.

– Dei er smarte dyr, dei lærer seg å finne mat på lettast mogleg måte. Men dei svelt ikkje i hel om dei må finne maten på eigen hand, seier Rikardsen.

600 sild for kvar kval

Kamera forskarteamet til Jourdain sat på kvalane vender framover.

Slik ser du alt kvalen gjer. Mellom anna korleis, og kor ofte han et.

Dette opna ei anna overraskande oppdaging.

– Vi kunne telje kor mange sild kvalen et. Ein av kvalane åt over 100 sild mens kameraet var på.

Spekkhoggar et sild om vinteren. Resten av året symjer dei sør mot Møre, eller de blir i Nord-Norge. FOTO: GEIR LUNDLI, NRK Foto: Geir Lundli / NRK Dei lever i familiegrupper som kan vere saman for livet. Vanlegvis er bestemora sjefen. FOTO: ESPEN BERGERSEN / BERGERSEN NATURGALLERI Foto: Espen Bergersen / Bergersen Naturgalleri Dei er meir sosiale enn vi er, for dei kan halde med storfamilien heile livet, seier forskar Eve Jourdain. FOTO: AUDUN RIKARDSEN Foto: Audun Rikardsen

No veit forskarane at kvalen bruker opp til 60 prosent av dagen på å ete. Ein spekkhoggar kan ete opp til 600 sild berre på éin dag.

– Det seier noko om kor mykje fisk kvalen tek frå havet. Så har vi fiskeria i tillegg. Det seier noko om kor store fiskebestandane er, seier Jourdain.

Rikardsen frå UiT peiker derimot på at det er viktig å hugse at kvalen ikkje et like mykje heile tida.

Han peiker på at Jourdain og hennar team såg på kvalen på vinteren, i fjordane.

Der har spekkhoggarane ein matfest for å feite seg opp.

– Om du ser på korleis dei et heile året vil du nok finne litt ulike resultat. Det er periodar der dei er meir opptekne av å symje enn å ete.

No skal Jourdain forske vidare på mellom anna korleis kvalsafari påverkar kvalens etevanar. – Vi ønsker å forstå om dette er eit problem for kvalen når dei et. FOTO: Norwegian Orca Survey