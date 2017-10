Kutter fem prestestillinger

Sør-Hålogaland bispedømmeråd kutter fem prestestillinger, skriver rådet selv i en pressemelding. Bakgrunnen er at bevilgningene ikke strekker til for å opprettholde alle dagens prestestillinger (93,25 hjemler). I 2016 hadde bispedømmet et underskudd på crika 2,9 millioner kroner.