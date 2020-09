Videoen, som er filmet på helgelandsøya i Nordland denne uka, har skapt engasjement på sosiale medier.

Den viser en ungdom som må hjelpe hurtigbåten til land på Flostad på Herøy.

Årsaken er at ingen lenger har det som jobb. Dette fordi fylkeskommunen har sagt opp avtalen med dem som tar imot båtene på kaia.

– Jeg skjønner at ungdommene vil bidra, men det er ikke greit. Hvem tar ansvar den dagen noe går galt?, spør Elin Karina Hanssen.

Hun hevder dette har skjedd flere ganger siden avtalen med dem som tok imot båten ble avsluttet 1. september.

Derfor ønsket Hanssen å dokumentere det. Responsen har vært stor etter at hun delte videoen på Facebook.

– I verste fall skjer det en ulykke eller at noen ramler på havet mens de hjelper til. Det er uforsvarlig at de skal gjøre en gratis jobb for at fylkeskommunen skal spare penger.

Skylder på selskapet

Hanssen understreker at de som jobber på båten gjør det beste de kan ut av situasjonen.

Bent-Joacim Bentzen (Sp) er fylkesråd for infrastruktur og samferdsel i Nordland fylkeskommune. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Det er politikerne hun er frustrert over.

Fylkeskommunen har gjennomført storstilte kutt flere steder. Tidligere i år fikk de i tillegg refs for prisøkning på fergebillettene.

Og nå altså kutt i ekspeditørtjenestene.

Samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen (Sp) har selv sett videoen. Han sier det «ikke er bra».

– Det er ikke sånn det skal være. Dette må Boreal svare for. Det er de som er ansvarlig for å løse oppdraget gitt i kontrakten. Vi tar opp dette med dem.

– Men det er jo dere som har sagt opp avtalen med dem som tar imot båtene?

– Det er riktig at fylkestinget har vedtatt kutt på kai- og anløpskostnader. Alternativet er å legge ned båtruter eller øke prisene. Da vil jeg heller kjøre båt.

Frykter for liv og helse

Samferdselsråden sier de bruker 38 millioner kroner til kai- og anløp, som også inkluderer ekspeditører.

Totalt skal Nordland fylkeskommune spare 17 millioner kroner på disse kuttene.

Pendleren Elin Karina Hanssen er utålmodig, og mener kuttene også får direkte konsekvenser for skoleelevene.

Hun hevder mannskapet selv har antydet at hurtigbåten ikke vil klare å legge til kai når været blir dårlig.

Dermed vil elevene slite med å komme seg på skolen. Neste ferge går nemlig etter klokka 10.

– Fylkeskommunen må spare penger. Har du ikke forståelse for at kutt rammer også her?

– Jo, men det kan ikke gå på bekostning av liv og helse. Det har jeg ingen forståelse for.

Boreal: – Har løsning

Selskapet som kjører hurtigbåten skriver i en tekstmelding til NRK at de jobber med en løsning for å unngå at privatpersoner hjelper til. Den skal være på plass om kort tid.

Boreal understreker at sikkerhet alltid kommer først.

– Vi registrerer at en privatperson uoppfordret hjalp til med å feste trossen. Dette vil ikke være en problemstilling fremover, skriver kommunikasjonsrådgiver Jon Kristian Fadnes og legger til:

– Vi er i gang med å tilpasse til fast tamp fra kai, slik at det ikke lenger vil være behov for å treffe pullert på kai med trosse.