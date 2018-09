Kundene foretrekker «pene» poteter – 50 tonn går rett i søpla

Tidligere ble poteter solgt uvasket og i tette sekker. Det gjorde at potetens holdbarhet var svært lang.

For tjue år siden, samtidig som pasta og ris gjorde seg stadig mer gjeldende på det norske markedet, begynte derimot potetene å behandles på en annen måte for å gjøre den mer innbydende for kunden.

Pia Gulbrandsen mener forbrukerne vil ha poteten vasket og pakket, dermed ryker femti tonn potet i søpla i året. Foto: Bama

– Vi vet at forbrukerne ønsker å se det de kjøper, og dermed fungerer ikke lystette poser. Tidlig på 2000-tallet stupte potetsalget, folk ønsket ikke kjøpe poteter som var møkkete og tok lang tid å tilberede. Vi var nødt til å gjøre noe, sier Pia Gulbrandsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bama.

Potetene ble vasket rene og presentert i sekker med lysinnslipp for å lokke kunden til seg. Med det ble holdbarheten kuttet dramatisk.

– Undervurderer kundene

Den korte holdbarheten øker risikoen for matsvinn, og bare i NorgesGruppens butikker i fjor ble det destruert 50.000 kilo potet. I tillegg kommer svinnet fra Rema 1000, Coop-butikkene og forbrukerne selv.

Håkon Lindahl i Fremtiden i våre hender synes dagligvarebransjen undervurderer kundene ved å vaske potetene. Foto: Framtiden i våre hender

– Butikkjedene undervurderer kundene sine. Jeg er helt sikker på at kundene hadde godtatt skitne poteter i mørke sekker så lenge leverandørene hadde forklart hvorfor, sier Håkon Lindahl, fagsjef i klima- og miljøavdelingen ved Fremtiden i våre hender.

Gulbrandsen sier erfaringene de har gjort seg tilsier at kundene ikke er interessert i møkkete poteter.

Denne pakken med poteter har en holdbarhet på rundt 20 dager. Bildet er tatt 12. september. Foto: Niklas Aune Johnsen / NRK

– Vi må stole på de erfaringene vi har som sier at vi kom til et punkt hvor kundene ikke lenger ønsker å ta den jobben med å vaske poteten selv.

Vil få ned potetsvinnet

Lindahl sier dagligvarebransjen har gjort mange gode grep for å hindre matsvinn og at de nå har en sjanse til å vise seg som miljøvennlige.

– Det er de som har startet denne trenden, det er deres ansvar å avslutte det.

Nå tar Bama ansvar og har startet et prosjekt sammen med NOFIMA for å få ned potetsvinnet. Prosjektets mål er blant annet å lage potetposer som slipper inn mindre av det skadelige lyset.

Noen butikker netter ned prisen på potet for å få det solgt. Om poteten ikke er grønn kan den fint spises etter utløpsdatoen. Foto: Niklas Aune Johnsen / NRK

– Vi skal se hva slags lys som er det mest optimale å ha i butikkene og hva slags emballasje vi kan lage som både tilfredsstiller kundenes ønske om å se potetene og slipper inn mindre lys, sier Gulbrandsen.

– Potet er en ferskvare

Gulbrandsen sier at poteten nå vaskes og er en ferskvare på lik linje med andre grønnsaker.

– Salget tok seg opp og har vært stabilt de siste årene etter at vi begynte å vaske og pakke poteten. Det handler om at folk har endret forbruksmønsteret sitt.

– Hvorfor er det så viktig at potet er en ferskvare når det forringer holdbarheten?

– Nå tror ikke vi at forbrukerne ønsker å gå tilbake til møkkete poteter. Vi ønsker kjappe og enkle løsninger, men samtidig et sunt kosthold, sier Gulbrandsen.