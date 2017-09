Kun usannsynlig teori kan frata Bodø/Glimt eliteserieplass

Det var klasseforskjell på Ullensaker/Kisa og Bodø/Glimt fra første spark på Jessheim Stadion. Allerede etter seks minutter ledet gjestene med to mål – og ved pause lå Ull/Kisa under med fem.

Kristian Fardal Opseth scoret tre ganger, mens Trond Olsen og Amor Layouni fant veien til nettmaskene en gang hver i den første omgangen.

Hjemmelaget leverte usedvanlig svakt forsvarsspill, mens Bodø Glimt leverte glitrende angrepsspill. Stefan Hagerup i Ull/Kisa-målet leverte flere gode redninger og var hovedårsaken til at Aspmyra-lagets ledelse ikke var større da lagene gikk til pause.

– Pinlig og flaut, og ikke en omgang vi kan være bekjent av, sa Ullensaker Kisas kaptein, Truls Jørstad til Eurosport i pausen.

Aalbu tomålsscorer

I annen omgang slapp Bodø Glimt foten av gassen, og slapp Ullensaker Kisa mer inn i kampen. Knappe ti minutter før full tid reduserte Andreas Aalbu til 1-5 etter innlegg fra Nicolay Solberg. Både Aalbu og Solberg kom inn i løpet av annen omgang.

På overtid ble Aalbu tomålsscorer etter at han sendte et hardt innlegg fra Mats André Kaland opp i nettaket, og fastsatte sluttresultatet til 2-5.

Da dommer Jan Morten Tennøy blåste av kampen var det klart at Bodø Glimt hadde sikret seg opprykk med 99,9 prosents sikkerhet.

15 poeng

Bodø-laget leder nå 1. divisjon 13 og 15 poeng foran Start og Sandnes Ulf på de to neste plassene. For at Bodø Glimts opprykk skal ryke må Sandnes Ulf ta igjen 15 poeng og minst 27 mål på sesongens fem siste kamper, og det er det få – om ingen – som tror vil skje.

Bodø Glimt kan feie all tvil til side og være sikre opprykk med poeng hjemme mot Florø neste runde – eller dersom Sandnes Ulf avgir poeng mot Ranheim.

Selv med tap ligger Ull/Kisa på 6. plass, det vil si den siste kvalikplassen, med 36 poeng. Det er ett poeng foran Levanger på plassen bak. Ullensaker Kisa møter Fredrikstad borte i neste runde.