Kun en tredel tror oljevirksomhet vil gi store lokale ringvirkninger

I undersøkelsen InFact har utført på vegne av NRK Nordland fikk respondentene spørsmål om å rangere i hvilken grad de tror olje- og gassaktivitet vil gi lokale ringvirkninger, på en skala fra én til fem.

En betyr «ingen grad overhodet» mens fem betyr «i svært stor grad», og 34,9 svarte på kategori fire og fem på skalaen.

Tallene antyder også at det er folk i Lofoten og Vesterålen som har minst tro på at olje- og gassaktivitet vil gi store lokale ringvirkninger (studer tallene nederst i saken).

– Et absurd prosjekt

I kveld skal temaet debatteres i Henningsvær i Lofoten når NRK inviterer til direktesendt olje- og klimadebatt med blant andre klimaminister Vidar Helgesen (H), Une Bastholm (MDG) og klimapolitisk talsperson i Ap, Terje Aasland.

Une Bastholm i MDG. Foto: Olav Juven / NRK

Også flere lokale partirepresentanter vil være til stede: Mona Fagerås (SV), Willfred Nordlund (Sp), Ida Gudding Johnsen (V) og Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Une Bastholm sier til NRK at hun ser frem til kveldens debatt, og at hun for øvrig ikke er overrasket over resultatene fra InFacts måling.

– Jeg tenker at det er på tide at Arbeiderpartiet og Høyre tar hintet. Det er et absurd prosjekt å bore etter petroleum i disse sårbare havområdene når vi vet hva som finnes der av naturverdier, og når vi også vet skepsisen som finnes lokalt, sier Bastholm.

Har tro på verdiskapningen

Hun mener det er på tide å snakke mer om mulighetene som finnes i de fornybare ressursene, et moment hun har savnet i debatten så langt.

– Europa gjennomgår en fornybarrevolusjon og vi diskuterer utvinning av ressurser vi ikke engang vet om det vil finnes et marked for i fremtida.

Statssekretær Kjell-Børge Freiberg (Frp) møter også til debatt i kveld. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

FrPs Kjell-Børge Freiberg er på sin side klar på at det ikke må herske tvil på at eventuell ny oljeaktivitet i Nordland vil skape ringvirkninger lokalt.

– Det vil det stilles krav om. Historien har vist at ingen er så god til å omsette muligheter til trygge arbeidsplasser, som nordlendingene.

– Mitt utgangspunkt for debatten vil være å synliggjøre hvor store verdier som kan skapes lokalt, sier Freiberg, som møter til debatt i Lofoten kveld.

Sendes direkte

Kveldens debatt sendes direkte på nrk.no/nordland og Facebook fra klokka 20 til 21, deretter blir det pause for omrigging før sendingen fortsetter direkte på NRK1 i forbindelse med programmet «Norge stemmer».

Sendingen på NRK1 blir en nasjonal debatt med ministeren samt Aasland og Bastholm, og alt foregår på Damperiet i Henningsvær, like ved Henningsvær Bryggehotell.



Det er mulig å følge debatten fra sal, men grunnet begrenset antall plasser oppfordres det til tidlig oppmøte. Programleder for kvelden er John Inge Johansen.