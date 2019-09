I dag kan Bodø bli den første Europeiske kulturhovedstaden nord for Polarsirkelen. Det er i konkurranse mot byene Banja Luka og Mostar i Bosnia-Hercegovina.

Kun to ganger tidligere har Norge vært kulturhovedstad. Det skjedde i Bergen i 2000 og Stavanger i 2008.

Nå håpet mange at det skulle bli Nord-Norges tur, 24 år etter at den første kulturhovedstadseieren i Norge.

Dersom Bodø vinner, er det helt uten hjelp fra kulturministeren. For ett år siden avslo hun Bodø sin søknad om 100 millioner kroner i støtte fra regjeringen – uten å se den.

Men:

– Jeg tar det som en selvfølge at staten vil gå inn å bidra, sier Kristin Ørmen Johnsen (H) nå.

Hun sitter som leder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

– Grande ikke negativ, tvert imot

Dersom Bodø skulle vinne frem, må de dele tittelen med to andre byer. En fra Estland og en fra Østerrike. Hvilke disse blir, er ikke avgjort.

Ørmen Johnsen vil heller ikke forskuttere hvor mye det burde bli.

Hun mener også at Trine Skei Grande aldri hadde mulighet til å innvilge pengesøknaden på 100 millioner kroner til Bodø i fjor. Nye prosedyrer tillater ikke det, sier hun.

– Flere byer kan søke. Da blir det feil å forfordele en by i en søkefase. Jeg har ikke fått noen signaler fra Trine Skei Grande om at hun er negativ til dette. Tvert imot, sier Ørmen Johnsen.

– Burde vært på banen for lengst

Siden Bodø søkte midler fra staten for ett år siden, har Bodø fått på plass flere økonomiske bidrag fra næringslivet.

Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson, Anette Trettebergstuen, sier det er klart at Bodø må få økonomisk drahjelp.

– Regjeringen burde vært på banen for lengst og si at: «Dette støtter vi også opp om, og vi stiller en statsgaranti», sier hun.

NRK har vært i kontakt med Kulturdepartementet, som svarer slik:

Hvis Bodø blir valgt til Europeisk kulturhovedstad 2024 og deretter sender en søknad vil den selvfølgelig bli behandlet på ordinært vis, men ber om forståelse for at vi ikke kan forskuttere vedtaket. Statssekretær Frida Blomgren i Kulturdepartementet

En ærlig søknad

Kulturkommentator i NRK, Agnes Moxnes, tror at Bodø har gode sjanser for å vinne i dag.

– Det vil ikke forundre meg et sekund om Bodø drar i land en seier i dag. Så vidt jeg kan se er det en bra og ærlig søknad, og det er lenge siden Norge har hatt rollen som kulturhovedstad.

At en by får status som Europeisk kulturhovedstad kan være svært positivt for oppmerksomheten rundt byen. Men Moxnes advarer mot at statusen i seg selv er nok for å kunne få avkastning.

– Det var jo stor blest rundt dette da det ble introdusert på 80-tallet. Da Bergen fikk tittelen som Europeisk kulturhovedstad i 2000, fikk byen veldig mye oppmerksomhet. Den samme oppmerksomheten fikk derimot ikke Stavanger. Bodø er helt avhengige av at de klarer å skape oppmerksomhet rundt seg selv.

Trondheim planlegger å søke

Kun to ganger tidligere har Norge hatt europeisk kulturhovedstad siden den spede starten midt på åttitallet. Det skjedde i Bergen i 2000 og Stavanger i 2008.

Nå planlegger Trondheim å søke om å bli kulturhovedstad i 2030. Ørmen Johnsen er imidlertid klar på at det er Bodø som gjelder nå.

– Jeg tenker at det får komme når det eventuelt kommer. Nå heier vi på Bodø, så får andre byer hive seg på ved en senere anledning, sier hun.

Avgjørelsen for Bodø skjer i Brussel i dag.