Her tar Raja «det store spranget» for Venstre

– Vi har tulla en del om at jeg sier at jeg vil klatre til topps med Venstre, da sier jeg «men jeg vil også ta det store spranget for Venstre – målingsmessig», sier Abid Raja (V).

I dag besøkte kulturministeren Svolvær i Lofoten. Her la han frem én ting: Etterlengtet koronamilliard til idrett og frivillighet.

Regjeringen kommer idretten og frivilligheten til unnsetning, og ønsker å legge én milliard på bordet ut året. Dette skal gi sektoren mer forutsigbare inntekter, var lovnaden fra Raja.

På programmet stod også et viktig mål for Venstre-politikeren – å bestige Svolværgeita.

Abid Raja tørrtrente på bakkenivå før han bega seg opp Svolværgeita i dag. Det var kanskje like greit.

Fjellgeita på Svolværgeita

Hit var han blitt lokket med av idrettspresident Berit Kjøll, som også deltok på dagens pressekonferanse på kaia i Svolvær.

– Da jeg utfordret ham på dette så tenkte jeg kanskje han ville si nei takk, men det var nok feil vurdering.

For Raja ble med opp den 356 meter høye fjelltoppen i Vågan.

Og det endelige hoppet over de to hornene gjennomførte kulturministeren med glans.

Fjellgeita på Svolværgeita 🐐🧗

Lederkamp i Venstre

Mandag bekreftet en energisk Abid Raja til NRK at han stiller til ledervervet i Venstre.

– Jeg tror jeg er den i Venstre som akkurat nå er best i stand til å skape begeistring i lokallagene og skaffe Venstre nye velgere, sa han til NRK da.

Dagen etter fortalte kilder til NRK at også Guri Melby er interessert i lederposisjonen.

Hun skal også ha uttrykt seg skeptisk til å ha Abid Raja som nestleder.

– Glad for turen

Turen opp geita betegnes av mange som en manndomsprøve.

Kanskje var det utspillene fra Melby som ga Raja vann på mølla og energien som trengs for å rase opp fjelltoppen.

– Jeg er så glad for at vi tok denne turen, sier Raja til NRK.