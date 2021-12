Har du vært på en festival, en konsert, et kunstprosjekt eller en konferanse i Nord-Norge?

Da er sjansen stor for at det er Bodø-firmaet Lydteamet som har levert alt fra scene til instrumenter, lyd og lys i produksjonen.

Men etter 30 år er det slutt.

– Pandemien slo oss midt i fjeset, så hardt den kunne.

Det sier daglig leder og styreleder i Lydteamet, Morten Buvik til NRK.

– Nå avvikler vi alt som heter utleie, produksjon og teknisk bistand til kulturarrangement, eventer og konferanser.

Alle festivalene i hele Nordland fylke kan bli rammet av at storgigant gir seg med sceneproduksjon. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Lydteamet har for mange vært en institusjon innenfor det scenetekniske miljøet i Nord-Norge. Kompetansen til de ansatte og leveransene har hatt høy kvalitet.

Nærmeste leverandør som per i dag kan levere eventer av tilsvarende størrelse befinner seg i Trondheim.

Men de har allerede en fullbooket festivalsommer.

– Hatt en kompetanseflukt

12. mars var Lydteamet i full produksjon. Men over natta ble nesten alle arbeidsledig.

Rundt 1000 oppdrag i året ble til tilnærmet ingen.

– Hvordan har støtteordningene vært for dere?

– Det kunne ha vært håndtert annerledes. Den største svikten var at folk gikk permittert i ett år. Bransjen har hatt en kompetanseflukt, også på nasjonalt plan. I stedet for permittering, så burde man ha gått til mer stimulering for å beholde folk i arbeid.

– Hvordan tror du dette påvirker kultursektoren i nord?

– Jeg er usikker. Vi vet ikke hvordan det blir fremover med pandemien. Det kan hende at det ikke vil være behov for våre tjenester en stund til. Men jeg er redd for at det kommer til å bli et vakuum.

Morten Buvik er daglig leder og styreleder i Lydteamet AS. Foto: Lydteamet

Buvik har også forsøkt å selge selskapet, uten hell. Nå skal han og en kollega fortsette som konsulenter i samme segment, mens de øvrige ansatte må finne seg noe annet å gjøre.

– Nå prøver jeg å ikke bli emosjonell. Dette er vanskelig. Det har vært en tøff periode. Vi har jobbet lenge for å finne løsninger, men det har ikke vært lett.

– Katastrofe

Gøran Aamodt, festivalsjef for Parkenfestivalen og leder av kulturarenaen Svømmehallen, har full forståelse for at Morten Buvik nå avvikler deler av selskapet.

– Men for bransjen, kulturen, for fylket, landsdelen og for Bodø, så finnes det ikke et annet ord enn at det er katastrofe.

Små og store arrangement, konferanser, festivaler. Alle kommer til å bli rammet, mener han.

– Det her er virkelig alvorlig. For det er lett å tenke at det kommer andre aktører, men jeg har snakket med de andre aktørene i Trondheim og Tromsø, og de har ikke kapasitet. De er fullbooket.

Gøran Aamodt er festivalsjef for Parkenfestivalen, som er en av de største festivalene i Nord-Norge. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Kompetanse som forsvinner

Aamodt tror kostnadene kan gå til himmels for de små festivalene som nå kanskje må leie scener fra utlandet. Men også de store festivalene, som Parkenfestivalen, blir rammet.

– Denne dagen har vært blytung. Med tanke på hva vi går inn i etter hvert med opprulling til å bli Europeisk kulturhovedstad i 2024, kunne det ikke kommet på et verre tidspunkt.

André Wallann Larsen er direktør i Bodø 2024. Prosjektet som skal sette Bodø på kartet i Europa.

Også han er bekymret for kulturlivet fremover.

– Det er veldig trist at man har kommet dit at dette blir resultatet. Det er noe som jeg har fryktet gjennom årene med pandemi. Mye kan kompenseres gjennom økonomiske virkemidler, men tapet av kompetanse og arbeidskraft kan man ikke kompensere.

– Vemodig

Buvik har fått støtte fra mange store aktører i kulturbransjen.

Øivind Holthe er festivalsjef for Blåfrost som hvert år går av stabelen på Rognan.

– Det er fryktelig vemodig og det setter oss arrangører i regionen i en vanskelig situasjon. Utstyrsparken og kompetansen Lydteamet besitter har vært veldig viktig for oss. For festivalens vekst og suksess.

Gro Bergrabb er direktør for Nordland Musikkfestuke. Festivalen går av stabelen i august. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Også Gro Bergrabb, direktør for Nordland Musikkfestuke, reagerer med vemod på nyhetene.

– Det er så overveldende at vi nesten ikke har oversikt over det. De har vært en del av organisasjonen vår nærmest, og vært en kjempenær samarbeidspartner på de store utearenaene. Det er de som har stått for lyd og lys i alle år. Det er kjempedramatisk for oss.