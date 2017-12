Kulde kan føre til at strømmen går i en hel by

I sommer brant en trafostasjon på hovedforsyningen til Helgeland Kraft, og dette har ført til en reduksjon i kapasiteten. Kapasiteten er sprengt, og nettsjef Frode Valla i kraftselskapet forteller til NRK at de nå går på reserveforsyning. Det betyr at innbyggerne i Mosjøen må redusere strømforbruket sitt.

Nettsjef Frode Valla oppfordrer kundene til å redusere strømbruken. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Vi jobber febrilsk for å opprette en ny hovedforsyning. Det er en plutselig, voldsom temperatursenking som har ført oss opp i en slik situasjon. I dag er det målt 22 minusgrader, og med denne trekken i lufta nærmer vi oss nok 30 effektive kuldegrader, sier han.

Selv om det er tett opp mot julehøytiden, skal det ifølge nettsjefen ikke påvirke feiringen.

– Oppfordringen går til de som har mulighet til å bruke andre fyringsmuligheter. Moderne julebelysning har ikke så høyt strømforbruk, så det er oppvarming og lignende vi snakker om. Vi skal jo ikke ta fra folk adventsgleden heller.

– Vi skal jo ikke ta fra folk adventsgleden heller Frode Valla, nettsjef

Skrur av julehuset

I Mosjøen står kontoret til Widerøe Internet AS og lyser opp byens gater. Daglig leder Odd Langvatn forteller at de i fjor ble kåret til byens fineste julehus, men at de i kveld skrur av julelysene og heller fyrer i peisen.

Daglig leder Odd Langvatn foran peisen hos Widerøe Internet. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Det er litt vemodig når vi først har pyntet så fint, men vi tar selvfølgelig anmodningen fra Helgeland Kraft på alvor. Uten strøm stopper alt opp hos oss, påpeker Langvatn.

Han synes det er viktig å anmodningen seriøst, fordi de er avhengige av strømmen.

– Vi har ikke fått noen lignende oppfordring fra dem før, så dette tar vi seriøst. Vi går selvfølgelig foran med et godt eksempel, så vi ser oss nødt til å slå av julepynten i kveld.

Inne på kontoret har også flere av medarbeiderne tatt oppfordringen på alvor, blant dem Hans Petter Kaggerud, som virkelig har gått inn for å redusere strømbruken på kontoret.

– Nå har jeg tatt på meg ullgenseren og slått av varmeovnen her inne. Det er bare å høre etter hva de sier, ler han.

Har lov til å koble ut

– Situasjonen er såpass anstrengt at vi har lov til å begynne med sonevis utkobling. Det betyr at hvis vi ikke får redusert nok, og folk fortsetter som før, må vi bli nødt til å koble ut deler av byen i en periode. Det er dette vi forsøker å unngå med en slik oppfordring, forteller nettsjefen i Kraftselskapet.

Valla sier at de så langt bare har fått positive tilbakemeldinger på anmodningen.

– Jeg tror at folk skjønner situasjonen. Vi har hørt at noen til og med er glade for SMS-en vår, fordi de nå har kunnet utsette julebaksten og julevasken, ler han.