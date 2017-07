Kua til Harald hadde englevakt – overlevde bjørneangrep

Bonde Harald Millingsjord på Baklandet i Hemnes opplevde å få en av kyrne angrepet av bjørn onsdag denne uken.

Et par dager tidligere i uken fikk Statens naturoppsyn melding om et kadaver av ei ku som ble funnet et annet sted på Hemnes. Rovviltkontakt Knut Sjøfors Statens naturoppsyn mener det er en stor bjørn som ferdes i området.

Rana blad omtalte saken først.

– Det er tilfeldig at det er liv i henne enda, forteller Millingsjord om kua som ble angrepet like ved beiteområdet.

Omtrent hundre meter unna husene, langs grensa til beitet, skal kua ha blitt angrepet av bjørnen, men slapp fra det med skrekken.

– Bjørnen har forsøkt å få tak i både nakken og underkjeven hennes, men lyktes ikke med det, sier han.

Klo- og tannskader

Millingsjord og sønnen var på veg for å flytte kyrne fra beitet da sønnen oppdaget at ei av kyrne hadde skader i nakken.

– Da så vi at skinnet var borte fra nakken, vi trodde kanskje hu hadde satt seg fast i noe skarpt. Når vi kom inn i fjøset oppdaget vi både klo- og tannskader, forteller bonden.

Kua har fått revet vekk et stort stykke av nakken og har skader i underkjeven, men overlevde angrepet. Foto: Frank Nygård / NRK

De kontaktet dyrlege som kom raskt til stedet og fikk undersøkt kua. Millingsjord tror det er takket være dyrlegen at kua fremdeles er i live. Kua svever fremdeles i livsfare på grunn av faren for betennelse og infeksjon.

– Hu er i god form nå, men så har hun fått smertestillende sprøyte også. I tillegg har vi gitt henne penicillin. Vi får se hvordan formen hennes blir etter hvert. Om feberen kommer så blir vi nok nødt til å avlive henne, forteller han.

Bonden anslår at bjørnen har tatt med seg et skinnstykke på 15 ganger 20 centimeter som går omtrent 4 centimeter ned i nakken på kua.

Hektisk for naturoppsynet

Et annet sted i bygda har rovviltkontakt Knut Sjøfors i Statens Naturoppsyn funnet kadaveret av ei ku.

– Dette er nok 4–5 dager gammelt. Det er nok en stor bjørnemann som ferdes i området, sier han.

Om det blir fellingstillatelse på bjørnen er opp til Fylkesmannen i Nordland å avgjøre. Det avhenger av om kommunen søker om det. De siste dagene har det vært noen brutale angrep, ifølge Sjøfors.

– Dette skjer av og til. Jeg har mange kadaverskjema liggende, men de stammer ikke fra bjørn. Det er mye fra gaupe og kongeørn. Når vi i tillegg får dette blir det litt hektisk, sier han.